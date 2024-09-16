「貝碧嘉」料今變強颱 江浙滬多地停工停課

今登陸 多地最高級別預警

綜合「央視新聞」等內地媒體報道，「貝碧嘉」昨晚繼續增強，中央氣象台預計將於今凌晨到上午在浙江舟山到江蘇啟東一帶沿海登陸，最大可能以強颱風級在嘉興平湖到上海浦東一帶沿海登陸。

浙江舟山市防汛抗旱指揮部昨將防颱風應急響應提升為Ⅰ級，嘉興市昨午將防颱風應急響應提升至Ⅰ級。寧波海事局也決定寧波沿海從昨日下午2時起進入Ⅰ級防颱風應急響應。昨日下午，上海市氣象局升級颱風Ⅰ級應急響應。 內地颱風預警信號從危害程度、緊急程度和發展態勢一般劃分為四級：Ⅳ級（一般）、Ⅲ級（較重）、Ⅱ級（嚴重）、Ⅰ級（特別嚴重）。

受「貝碧嘉」影響，上海市對江輪渡、三島客運和浦江遊覽等所有水路客運航線昨晚起全部停航，磁浮列車也提前結束運營。鐵路部門也表示，今天途經杭深高鐵、杭甬高鐵、金山線、浦東線等線路部分旅客列車，途經杭台高鐵、杭昌高鐵、滬昆高鐵、合杭高鐵等線路部分旅客列車，臨時停運。航班方面，為確保運行安全，國航、東航、南航等已取消部分航班。

滬高鐵航班部分停 迪士尼閉園

上海迪士尼昨亦宣布，上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園昨下午5時起停止運營，計劃明天起恢復正常運營。

上海市委書記陳吉寧前天上午在檢查和調度全市防汛防颱工作時強調，做好應對極端不利情况的充分思想準備、充足行動準備，以周密部署、嚴密措施全力以赴打好颱風防禦這場硬仗，確保人民群眾生命財產安全、超大城市運行安全有序。