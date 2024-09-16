特朗普賀錦麗合唱中文歌 AI假片走紅惹議

分析：調侃給中國網民文化自信

截至昨晚，特朗普和賀錦麗合唱歌曲《我愛你中國》的影片在短片平台「抖音」獲至少3.7萬點讚，8.3萬次轉發。「美國之音」昨報道，過去3個月，類似的美國總統候選人用中文演唱流行歌曲的人工智能「深偽」（deepfake）影片在中國社交平台逐漸走紅，部分還被轉發到TikTok、Instagram、X等內地以外的社交平台上。

隨着美國大選臨近，華盛頓的國家安全官員和分析人士多次警告，北京可能透過AI技術製作和傳播針對候選人和美國民主體制的虛假信息。報道稱，最近幾年中國一直進行在線影響力行動「垃圾信息偽裝」（Spamouflage），用這些「垃圾信息偽裝」帳戶推出暗中讚揚中國並批評美國和西方的虛假消息。

前述報道引述從事AI方面研究的觀察人士亞莉克莎·潘（Alexa Pan）稱，這些美國總統候選人唱歌的影片在中國互聯網受歡迎，部分原因是它們讓網民覺得他們「從文化上馴服了強有力的美國人」。

不過，從這些影片下的留言可知，幾乎沒有網民相信美國總統候選人唱中文歌的影片是真的。此前，合唱《我愛你中國》的是美國總統拜登及前總統特朗普。大部分中國網民只當做是一種娛樂影片。