中菲表態均强硬 南海角力恐續

國防部曾表示，菲船擅自進入仙賓礁潟湖並長時間非法滯留，妄圖實現在仙賓礁長期存在，打開了惡化南海局勢的「潘朵拉魔盒」。

在仙賓礁的數次衝突中，中菲雙方互相指摘對方故意衝撞，作出危險、挑釁的動作，兩國在近期的會談中均强調對該海域擁有主權。菲律賓國家安全委員會執行秘書長貝爾薩明（Lucas Bersamin）表示，「馬格巴努亞號」遭到更大規模的「入侵者」包圍，在休整好後將繼續與其他菲律賓海警、海軍力量一起「捍衛主權」。菲律賓國家安全委員會發言人馬拉亞（Jonathan Malaya）表示，「馬尼拉方面將維持其在仙賓礁的存在，因為我們正監測可能的填海造地活動。」

另一艦坐灘逾20年 菲稱「不放棄」

「澎湃新聞」引述中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒分析，菲海警船通過錨泊方式謀求在仙賓礁長期存在，妄圖侵佔中國領海。不過，「中方已經多次表達了明確的強硬的立場。這在一定程度上也使得菲律賓試圖繼續存在，死磨硬泡的幻想破滅」。

菲方在仁愛礁仍有一艘「坐灘」（擱淺）逾20多年的廢棄軍艦「馬德雷山亞號」。中國多次重申，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，敦促菲律賓從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，將海域恢復原狀。菲律賓則表示，「永遠不會放棄（仁愛礁）。」

明報記者