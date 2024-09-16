滯5月斷糧2日 菲海警船撤離仙賓礁 菲稱已派新船接替 中方指續維南海主權

近3周食粥維生 多船員飢餓脫水

菲律賓國家海事委員會昨天發布聲明稱，「馬格巴努亞號」（舷號9701）在海上5個月肩負使命、完成任務，昨回到巴拉望島的普林塞薩港（又稱公主港），讓船員接受醫療救助、與家人團聚，對船做必要維修，休整完畢後將以最佳狀態重新投入任務中。聲明表示，「馬格巴努亞號」的存在打擊了「其他國家」試圖在相關海域填海造地、破壞海洋生態環境的違法活動。

菲：天氣惡劣補給耗盡船壞被迫返航

據菲律賓傳媒「GMA」報道，船員最近3周靠食粥維生，返航前兩天斷糧、斷水，數名船員在抵港時身體虛弱，需要接受輸液並由擔架抬上救護車送院治療。在中菲海警8月31日的衝突中，「馬格巴努亞號」船身留下一個成年人體型大小的洞。聲明表示，菲律賓海警西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，「馬格巴努亞號」由於天氣惡劣、補給耗盡加上船身遭結構性損壞被迫返航，讚揚船員在危險和艱難中完成任務，表現「愛國、英勇、專業」。

「馬格巴努亞號」是菲律賓海警最先進的船艦之一，今年4月前往仙賓礁海域，之後開始「延長巡邏」滯留。菲方派船對「馬格巴努亞號」運送補給物資期間，曾與中方船艦發生衝突，菲方除透過直升機空投外，未能成功通過船做補給。

仙賓礁位於巴拉望島以西約75海里，菲方宣稱在其經濟專屬區範圍內。中國海警局新聞發言人劉德軍昨表示，4月17日以來，菲海警9701號船非法滯留中國仙賓礁近5個月，菲方行徑嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。

劉德軍還表示，「我們正告菲方，停止煽宣炒作、冒險侵權，與中方相向而行，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性。中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

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