特稿：摩羯之害 善後需時

「摩羯」9月6日下午4時20分在文昌東北部的翁田鎮登陸，12級風圈（半徑逾30公里）一路趨西蹂躪海南超過12小時，文昌龍樓鎮監測到最大陣風達240公里時速。文昌遭受毁滅式災情，海口、澄邁、臨高等地嚴重破壞，重災四市公開求各界捐獻。

文昌損失86%GDP

全市電網須重建

根據連日來通報的災情統計，文昌全市2.5萬餘間房屋受損，16萬畝農作物絕收，46%面積林木受災，預計經濟損失327億元（人民幣，下同），佔該市2023年GDP的86%。

文昌副市長袁世英昨日在記者會表示，全市17個鎮道路水電和通信設施嚴重損毀，「群眾生產生活受到很大影響」。特別是文昌電網遭受毀滅性打擊，幾乎要重建一個配電網。目前除主城區外的16個鎮供電大部分還沒有恢復，166個行政村仍斷電、佔比72.5%，16.45萬戶迄今停電。

抗颱風風電機組折斷

公司：極端氣象超出設計極限

強勁風力不僅摧毀電網，文昌木蘭灣海邊的華能海南公司旗下風力發電塔也紛紛折斷，該項目新建16座「抗颱風型」風電機組，每座總造價上千萬元，計劃今年10月完成，還沒發電就「折腰」。有投資者詢問華能海南公司的合作方運達股份，「木蘭灣沿海風電場10多台風機發生批量倒塔事故，對公司未來的影響？」運達股份回應極端氣象環境超出產品抗颱設計標準極限，預計對公司未來經營無重大影響。

風電項目可能達1個億的損失，影響不及文昌雞「群死群傷」大。約1320萬隻存欄文昌雞被砸死、被風雨虐死，佔全市60%，經濟損失達約2億元。文昌現有雞場1776家（飼養萬隻以上），1.6萬人從業，養殖及出欄量均佔全省一半。

全國椰子雞限量供應

近日文昌雞已漲價3成，當紅的椰子雞菜式也被拖累，上海、廣東等多地的椰子雞餐飲品牌紛紛宣布限量供應，可能要維持半年。事實上，不僅沒有雞，海南椰子也同樣告急，海口、文昌等地椰子樹大面積倒伏。文昌養殖業亦被摧殘，東風螺、東星斑、對蝦等常見養殖海鮮，暫時本地貨大跌。

文昌之西，海口同為重災區。「摩羯」12級風圈在海口停留了8小時，捲走263.24億元。當地401間房屋倒塌、32,424間房屋損壞，近17萬株樹木倒伏。統計顯示，海口熱帶作物、水果種植業受災66.81畝、損失近17億元，當中包括2.31萬畝香蕉、10.52萬畝荔枝、21.20萬畝檳榔、9.11萬畝橡膠等。

橡膠、香蕉、橙園大面積受災

海南橡膠公告，公司橡膠種植園報廢面積約23萬畝，預計全年乾膠減產約1.8萬噸。有報道指颱風導致天然橡膠價格近期拉漲，推升輪胎原材料成本。海南香蕉（佔全國逾10%）、荔枝（佔全國逾7%）等熱帶水果受損，對內地市場也有所影響。

澄邁縣香蕉林、橙子園也大面積受災。澄邁估計全縣經濟損失超100億元（佔去年GDP逾20%），超過1萬間房屋受損，緊急轉移人口1.3萬餘人。

此次全省農牧漁業因災總損失約119.48億元，剛剛冒起的國產榴槤也受損，三亞的優旗大嘴鳥榴蓮一號基地獲得58.1萬的保險賠償。農牧漁業損失還沒統計漁船，在臨高縣後水灣避風的眾多漁船，被颱風吹進了紅樹林被困損壞。

臨高也表示全縣11個鄉鎮都受災，40萬人受嚴重影響、佔比95.66%，經濟損失約96.49億元（佔去年GDP逾35%）。最受損的是通信基站，92.3%被破壞；170所學校全部受災。

「摩羯」過後的首個周一（9日），內地多家上市公司披露涉海南財損，有3家損失過億，另有部分在數千萬之間。位於文昌的中國首個商業航天發射場，原定下半年實現首飛，目前加注供氣系統庫區、測控大樓等受損，發射場稱正「重新優化並完善首發計劃」。