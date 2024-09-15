最強秋颱重創文旅 文昌斷電斷網 中秋各地迎客 海南涼一陣望國慶

着眼十一前全面復工 推廣三亞

超級颱風「摩羯」9月6日登陸海南文昌，是1949年以來登陸中國最強秋颱，文昌、海口等地損毁極度嚴重，文昌市區以外鄉鎮迄今大部分停電（見另稿）。

在文昌龍樓鎮經營民宿的符先生昨對本報表示，颱風登陸當天，鎮上已斷電斷水、沒有網絡信號，前兩日才來了水，「水質還比較渾濁」。鎮上直到目前只有一兩個村子恢復電力供給，絕大部分還未通，「可能要等半個月左右」。

在龍樓鎮，每逢文昌發射場發射火箭，吸引數以萬計的遊客到訪觀禮。符先生稱，下一次文昌火箭發射是在10月中旬，部分房間在風災前已被預訂，不擔心風災影響遊客到訪的意欲，「畢竟還有一個月時間」。反而是部分大型酒店，例如在淇水灣海邊的希爾頓魯能酒店，就因受損嚴重，近日多達八成員工放假。在旅遊平台上，該酒店顯示無法預訂。

民宿受損 無奈停業

同樣在鎮上做民宿生意的梁先生表示，大廈二樓的玻璃窗被吹破、大門損壞，招牌也被吹走了，加上目前仍然沒電沒網，只好停止營業。他估計國慶前基本能恢復經營，「但遊客肯定也不想來，鎮上面貌慘不忍睹」。當地許多樹東歪西倒、被連根拔起，有的樹幹光禿禿不剩一片葉子。沿街店舖招牌被風刮得殘缺，海灘上的殘枝垃圾仍未清理乾淨，「在接客人電話查詢時，我也不建議客人近期來玩」。

海口酒店重災 部分景區修復中

海口市旅業受損更嚴重，全市旅文行業預估損失18.25億元（人民幣，下同），酒店業受災嚴重。海口假日海灘、觀瀾湖電影公社、白沙門公園等景區仍在修復，爭取中秋節前開放；中共瓊崖一大舊址、海口騎樓老街、海瑞文化公園、海南省博物館等景區已完成災後修復迎客。

同程旅行數據顯示，中秋假期、國慶假期旅行熱度最高的目的地，海南城市未入榜單。今年五一假期3天，海南全省接待332.37萬人次遊客，旅遊總花費43.65億元。

海南省旅文廳13日指出，全省旅遊和文化行業約1,065個主體（景區、酒店、民宿等）受損，截至12日復工率達84.51%。他指出，「摩羯」對海口、文昌、澄邁、臨高等海南北部地區旅遊行業造成比較大損失，但對三亞、萬寧等東南及西部地區影響較小。新華社報道，海南省正加速推動全省旅文體行業復工復產，預計中秋節前復工復產率達到90%，國慶節前實現全部復工復產。

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