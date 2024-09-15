浙漢輕舟千里抵台「逃債」 3月2宗 台海防漏洞惹關注

《聯合報》報道，王男9月9日駕橡皮艇從浙江省寧波市出發，昨晨6時23分許出現在新北市林口區坑溪出海口附近，附近釣客發現報警。6時50分海巡人員抵達現場，與消防人員共同將橡皮艇上人員攙扶上岸。

橡皮艇掛引擎機

艇內有油桶水樽

現場畫面可見，王男駕駛的是一艘有外掛引擎機的橡皮艇，艇裏有3、4個20公升油桶，和一批樽裝水。王男身穿黑色雨衣褲保暖，外穿橘色背心救生衣，赤腳被消防及海巡人員帶上岸。他樣子疲累，第一句話是「我很渴」。救援人員評估他有嚴重脫水現象，送醫檢查沒有大礙。

東森新聞報道，王男自稱寧波市牛尾塘人士，船是從淘寶買來的，後又稱是從台州市三門縣牛尾塘出海，他報給海巡署的大陸身分證字號一查卻是安徽人，目前信息混亂。王男供稱赴台目的是因在大陸有負債，稱偷渡來台是為了自由。寧波至林口海岸直線距離近500公里。

全案報請檢察機關偵辦，相關單位認為王男動機不單純，昨晚9時30分將王男移送新北地檢署，由檢察官進行複訊。王男移送地檢署時見到媒體，立即大聲說「我大概要被遣返回中共啦，但是我希望遣返到第三方國家，我有言論自由啊，為什麼不讓我說啦。」檢察官訊後，昨晚向新北地院聲請羈押禁見。

6月9日，曾是解放軍軍艦艇長的60歲陸籍男子阮芳勇駕快艇從福建寧德駛向新北淡水，上岸1小時26分後才被捕，收容至今。

海巡署：目標小航速慢

雷達無法偵測

淡江大學專家林穎佑認為，與阮芳勇一樣，王男「有踩點的味道」，大陸未來可能會選址進行一些突破。海巡署解釋，王男的橡皮艇長度3.6米，「目標太小」加上航速慢，雷達無法偵測到，回放也未發現不明航迹。為了防堵海防漏洞，海巡署正全面建置紅外線熱顯像儀等情監偵設備、充實無人機及建造新式艦艇等三大計劃。