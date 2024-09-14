指中國扭曲2758決議 荷蘭撐台「地位」 新華社斥不存在「一中一台」

1971年，第26屆聯合國大會通過第2758號決議，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，恢復中華人民共和國的一切權利，並把蔣介石的代表驅逐出聯合國組織及其所屬一切機構中的席位。

澳荷指決議未主張中國對台主權

荷蘭六六民主黨眾議員Jan Paternotte指出，須尋求確認2758號決議的真實意圖和範圍，形容國會通過有關動議「旨在為台灣參與打開大門，而我們不會再讓北京關上這扇門」。支持動議者認為，2758號決議沒有處理台灣的政治地位，也沒有主張中國對台主權。澳洲聯邦參議院8月21日也通過同類動議。

民進黨：研立法院提議

台灣外交部昨表示，時值第79屆聯合國大會召開之際，荷蘭國會通過動議甚具意義，對此表達高度肯定及誠摯感謝。民進黨立法院黨團稱，將於立法院提出相同的決議文，希望朝野一起挺台灣。國民黨團尚未就此討論。

新華社引述專家稱，2758號決議的權威不容歪曲、踐踏和挑戰，任何無視國際關係基本準則、公然挑戰國際社會「一個中國」原則共識的企圖都絕不會得逞；2758號決議從政治、法律和程序上明確、公正、徹底地解決中國在聯合國的代表權問題，同時也明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」「一中一台」問題。