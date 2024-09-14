15年內延退3至5歲 「70後」多影響 逾70年首調整 人社部：緩勞動人口跌勢

十四屆全國人大常委會第11次會議通過關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定，並批准《國務院關於漸進式延遲法定退休年齡的辦法》，稱實施漸進式延遲法定退休年齡，堅持小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧的原則。

退休年齡：男性63 女幹部58 女職工55

方案提到，從2025年1月1日起，男職工和原法定退休年齡為55周歲的女（幹部）職工，退休年齡每4個月延遲一個月，分別逐步延遲至63周歲和58周歲；原法定退休年齡為50周歲的女職工，每兩個月延遲一個月，逐步延遲至55周歲。

按照官方列出的退休年齡對照表，1965年後出生的男性均受影響，「70後」男職工最少延遲16個月，若1976年9月後出生的，退休年齡均將延後至63歲。女幹部、女職工則分別從1970年、1975年出生者開始會延遲退休。

國務院亦規定，從2030年1月1日起，將職工按月領取基本養老金最低繳費（繳交基本養老保險，五險一金之一）年限，由15年逐步提高至20年，每年提高6個月。如果達到退休年齡但不滿最低繳費年限，可在退休後延長繳費或一次性繳費，達到最低繳費年限（見配稿）。

可自願提前延遲退休 不超3年

在統一實施延遲退休基礎上，允許職工達到最低繳費年限，可自願選擇彈性提前退休，提前時間最長不超過3年，且退休年齡不得低於原法定退休年齡；也可彈性延遲退休，延遲時間最長不超過3年。

對於調整退休年齡考慮，人力資源社會保障部長王曉萍在昨日記者會表示，中國經濟社會和人口結構已發生重大變化，中國人均預期壽命從新中國成立初期的40歲左右，提高到目前的78.6歲，調整退休年齡可以更好釋放人力資源紅利。

她續稱，勞動年齡人口數量從2012年起持續下降，年均減少300萬人以上，未來勞動年齡人口佔總人口比重還將進一步降低。延遲退休，「能減緩勞動年齡人口下降趨勢，保持經濟社會發展的動力和活力」。而且勞動者對退休時間的早晚有不同訴求，「希望有一些彈性、多一些選擇」。

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