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北京聞風：中國版「香會」 促和維穩 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】以「共築和平、共享未來」為主題的第十一屆北京香山論壇14日閉幕。在地區熱點頻發、緊張局勢持續升溫的背景下，中國主導的這一全球安全對話平台備受矚目。

美國、俄羅斯、烏克蘭、以色列等100餘個國家和國際組織的官方代表出席本屆論壇開幕式，另有多國專家學者和觀察員與會，參會人員規模和層級創新高。議題涉及亞太安全、歐洲安全、人工智能安全、國際軍控等，俄烏、巴以、南海、台海等熱點地區局勢均在討論之列。

上海政法學院東北亞研究中心副主任楊震表示，香山論壇的議題設置，日益增加並貼近當前國際社會需要，聚焦全球安全關切的最大公約數，鼓勵相關方深入交流、平等協商，意在為地區和平與繁榮提供方向、途徑和手段，也是對當前國際局勢的「糾偏」。

西方製造問題 論壇融全球南方供發聲

自月初舉辦中非合作論壇北京峰會助推「全球南方」現代化後，此次香山論壇，中國再度關注「全球南方」，設置「『全球南方』與世界和平發展」議題。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，西方國家製造了很多地區熱點問題，「全球南方」更多時候是這些熱點問題的受害者，所以有必要讓這些國家發聲，「體現香山論壇的平衡包容性」。

中國防長董軍13日在開幕致辭中倡導共謀和睦相處的長久之道。觀察人士指出，相較西方國家主辦的一些論壇突出對抗與衝突，香山論壇更重「促和」，通過雙多邊交流活動，推動相關方尋找共識、促進合作。

「香山論壇不像香格里拉對話會或慕尼黑安全會議那般美國因素濃，而是相對比較平衡，美國是其中一個參與方，而不全是美國或美國代理人的安全觀點。中國把衝突各方聚集到一起來暢談，找到解決的方案，體現了中國文化的開放包容理念。」王義桅表示。

但中美關係毫無疑問是此次論壇的「熱點」。論壇12日專門舉辦「高端訪談：中美關係」對話會，美國前副助理國務卿華自強（Rick Waters）與復旦大學國際問題研究院院長吳心伯同場交鋒，亦都贊同持續深入溝通有助於中美關係緩和、穩定。

成中美溝通橋樑 學者：助美軍冷靜

大選臨近，美國對華軍事溝通頻次明顯提高。匿名學者指出，不論是美方人員密集訪華，還是雙方在軍事領域的機制性溝通安排，都表明美方希望塑造穩定的雙邊關係，「美國認為，雙方發生意外的可能在不斷增加，通過溝通和機制安排設置『護欄』，可避免發生意外，避免誤判是非常重要的。」

「自冷戰以來，安全問題從未像現在這樣佔據國際政治的中心議題地位，本屆香山論壇因此具有非同尋常的重要意義——即作為中美兩軍重要的溝通渠道與橋梁，防止擦槍走火，並有效勸服美軍理性冷靜。」楊震表示。

文：鍾鳴九

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