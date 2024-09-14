董軍：願提升與鄰國軍事關係 首次出席香山論壇發言緩和 未提美國台海

倡各國真誠相交 大國良性互動

這是董軍在去年接任防長後首次參加香山論壇。他的發言未直接提及台灣、南海議題，也沒點名美國等「域外勢力」，與前幾屆主旨演講相較緩和許多。董軍表示，各國都有正當的主權和安全利益，「神聖而不可侵犯」，特別是要正視歷史和事實，真誠相交，不帶傲慢與偏見，不干涉他國內政，不侵犯他國利益。大國之間應良性互動，當好世界和平的穩定源。

美專家：中美缺信任 有軍事對話多年未辦

中央社報道，美國國防部前副助理部長施燦德（Chad Sbragia）在昨下午的分論壇上主張，中美應有一個新的國防關係架構，要超出對抗層面，要有更多的合作。他進一步解釋，要有新架構的原因是，中美的雙邊關係有些漏洞，這是因為缺乏信任，讓交流流於形式，例如一些高級軍事對話已經10年沒有召開過。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯也建議在中美之間建立聯合委員會，由專家、學者與前政府官員等人員組成，可以3至4個月開一次委員會，雙方可以檢視雙邊關係的進展，在建設性的基礎上一起努力，提升中美關係。

俄斥美推動日本軍事化

中新社報道，越南國防部長潘文江在開幕式發言時說，越南堅持以和平的方式，主張在維護各國主權和正當利益的基礎上解決南海問題。越南堅決反對升級緊張複雜局勢的行為。俄羅斯國防部副部長福明批評美國執著於維護全球優勢，正在挑起台灣周邊緊張局勢增長，並且全面推動其在亞太地區盟友日本的軍事化。