天津機場連兩晚癱瘓 警調查

據天津機場通報，昨晚7時33分發現無人機，出於公共安全考慮暫停航班起降，機場隨後啟動大面積航班延誤聯合應急處置預案黃色等級響應，協調各航空公司調集力量，轉運安置滯留旅客。

截至昨晚11時，天津機場航班延誤29架次、取消8架次，有32架次備降北京、鄭州、濟南等周邊城市，逾3000旅客受影響。據「航旅縱橫」數據，天津機場航班延誤率一度超過95%。

乘客王女士對「九派新聞」稱，前日從深圳起飛，航班到達天津上空後獲通知無法降落，盤旋6圈後備降北京大興機場，下機再搭700元（人民幣，下同）的士回天津，獲購票平台部分退款。

影響數千客 律師指涉危公安

「極目新聞」引述多名內地律師表示，無人機操控者涉嫌危害公共安全面臨刑事訴訟，同時需賠償因違法飛行對機場、航空公司以及旅客造成的經濟損失，規模估計可達數千萬元。關於事故原因衆說紛紜，網上流傳不少自稱拍攝到天津機場不明飛行物的短片，有網民質疑當局缺乏應對機制導致機場長時間癱瘓。