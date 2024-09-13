梅龍高鐵明通車 深圳個半鐘達梅州

梅龍高鐵全長98公里，設梅州西、興寧南、五華、龍川西4座車站，其中興寧南、五華站為新建車站，其餘為既有車站。通車後，列車最高時速350公里，鐵路部門將按照日常線、高峰線安排列車服務，每日開最多62列高鐵列車。

穗赴梅州 最多省兩小時

梅州西站至龍川西站最快29分鐘可達，較此前經漳平至龍川鐵路運行的普速旅客列車縮短1小時14分。梅龍高鐵在龍川西站駁入京港高鐵（贛深段）線，梅州直達深圳行車時間最快96分鐘；而經廣汕高鐵線可達廣州東站，最快107分鐘，較此前繞行深廈高鐵和廣州汕頭高鐵分別縮短62分鐘和125分鐘，梅州、龍川等粵東山區至粵港澳大灣區各城市間旅行時間大幅壓縮。

梅龍高鐵是龍龍高鐵（福建龍巖至廣東龍川）的其中一段，龍龍高鐵起自龍巖市，途經梅州市，終至河源市龍川西站，線路全長290公里。龍龍高鐵分3段（龍巖至武平、武平至梅州西、梅州西至龍川西）建設，福建境內的龍巖至武平段去年12月26日已開通運營，梅州西至龍川西在周六通車後，剩下中間的武平至梅州西段仍正建設。

龍龍高鐵全線貫通運營後，將在閩粵兩省間再形成一條快速客運通道，進一步加深海峽西岸經濟區和粵港澳大灣區的聯繫。

粵東開通高鐵循環線

另外，梅龍高鐵開通運營後，將與周邊多條區域高鐵線構成環線高鐵，輻射廣州、深圳、東莞、惠州、河源、梅州、揭陽、潮州、汕頭、汕尾等多座城市，廣州南站至廣州東站、汕頭站至汕頭站將各設兩列環線動車組列車，旅客可按需要「分段乘坐」，進一步促進沿線城市人員交流和經濟互動。