明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐京周記：香港來電「詐騙」 京公安「連環call」

【明報專訊】近兩年在內地工作，接聽到的騷擾電話愈來愈少，電訊詐騙（電騙）也經過全民下載反詐騙App和各類專項治理後少了許多。不過現在還是會有很多來電顯示香港號碼、5位數的各App平台客服電話，其實是詐騙和推薦業務的電話，記者也和大多數內地民眾一樣，很多選擇拒接。

反詐專線提醒 騙徒難冒認96110

前兩天因為工作原因，同事在香港撥通記者的內地手機號碼，掛斷同事電話後，記者隨即接到一個顯示為「96110」的來電。想到之前接到各種掛着「110」報警電話數字的詐騙電話，記者當然拒接。未料96110立刻又打過來。

「這裏是反詐中心，你剛是不是接到一個『風險電話』讓您提供銀行帳戶？」由於對方「連環call」，記者無奈接聽，對面傳來一把語氣非常嚴肅的女聲，詢問記者是否接到「風險電話」。

該女警又詳細詢問，「對方是否有給推薦其他金融業務，或者詢問您App平台信息，比如某平台會員已經開通讓您退訂？」記者表示沒有，女警又提醒：「如果你接到刷單還有App平台會員操作的電話，都是詐騙電話，你一定不要自行操作銀行帳戶，有問題可以撥打報警電話。」

即使掛斷電話，仍將信將疑的記者上網搜索「96110」。根據官方資料，96110確是反電訊網絡詐騙專用號碼，專用於向民眾預警勸阻和防範宣傳等工作。這號碼來電，說明市民或其家人正遭遇電訊網絡詐騙，又或屬易受騙高危人群。

同時，96110是專業號段，受工信部門保護，詐騙電話無法更改來電顯示至此號碼。不過96110或會被騙子加上前綴、後綴、引號或者符號等混淆視聽，仍需注意防範。

去年全國攔截27.5億詐騙電話

公安部曾通報，去年全國警方共破獲電訊網絡詐騙案件43.7萬宗，公安部指導各地公安機關建立分級分類預警勸阻機制，公安機關累計見面勸阻1389萬人次，聯手相關部門攔截詐騙電話27.5億次、短訊22.8億條。

同事來電的電話為香港號碼，應是公安系統檢測到「異常」，才提醒記者小心防範。

駐京記者 王佩凡

上 / 下一篇新聞