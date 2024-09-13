駐京周記：香港來電「詐騙」 京公安「連環call」

反詐專線提醒 騙徒難冒認96110

前兩天因為工作原因，同事在香港撥通記者的內地手機號碼，掛斷同事電話後，記者隨即接到一個顯示為「96110」的來電。想到之前接到各種掛着「110」報警電話數字的詐騙電話，記者當然拒接。未料96110立刻又打過來。

「這裏是反詐中心，你剛是不是接到一個『風險電話』讓您提供銀行帳戶？」由於對方「連環call」，記者無奈接聽，對面傳來一把語氣非常嚴肅的女聲，詢問記者是否接到「風險電話」。

該女警又詳細詢問，「對方是否有給推薦其他金融業務，或者詢問您App平台信息，比如某平台會員已經開通讓您退訂？」記者表示沒有，女警又提醒：「如果你接到刷單還有App平台會員操作的電話，都是詐騙電話，你一定不要自行操作銀行帳戶，有問題可以撥打報警電話。」

即使掛斷電話，仍將信將疑的記者上網搜索「96110」。根據官方資料，96110確是反電訊網絡詐騙專用號碼，專用於向民眾預警勸阻和防範宣傳等工作。這號碼來電，說明市民或其家人正遭遇電訊網絡詐騙，又或屬易受騙高危人群。

同時，96110是專業號段，受工信部門保護，詐騙電話無法更改來電顯示至此號碼。不過96110或會被騙子加上前綴、後綴、引號或者符號等混淆視聽，仍需注意防範。

去年全國攔截27.5億詐騙電話

公安部曾通報，去年全國警方共破獲電訊網絡詐騙案件43.7萬宗，公安部指導各地公安機關建立分級分類預警勸阻機制，公安機關累計見面勸阻1389萬人次，聯手相關部門攔截詐騙電話27.5億次、短訊22.8億條。

同事來電的電話為香港號碼，應是公安系統檢測到「異常」，才提醒記者小心防範。

駐京記者 王佩凡