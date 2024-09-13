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服貿會北京開鑼 科技產品受青睞

【明報專訊】「撞了撞了」、「哎呀好可惜」，昨日在北京開幕的2024年中國國際服務貿易交易會，傳來陣陣加油或惋惜聲，順着聲音過去，發現一群人圍在飛行模擬器前，為「飛行員」打氣。

這次服貿會以科技產品最受歡迎，有「執藥」機械人，有造型科幻的電動車，還有廠商展示上述模擬飛行展示系統。「飛行員」視野由3塊屏幕的實時地圖提供，超高清屏幕上，雨滴亦顯逼真。全套系統價值10萬元人民幣，就可在自家體驗與現役飛行器相同的全球模擬飛行，甚至可飛至南極上空，觀賞當地風光。

習：願共享機遇 貢獻世界經濟

工作人員鄭生勇介紹，飛行器手柄和波音客機的手感相似，飛行軟件內的飛機最高可飛到離地3000至4000米，還可體驗實時天氣。颱風天在線人數最多，大家用軟件「追風」，體驗在颱風中開飛機。不過為求逼真，若是雨天或飛行高度較高，會有雲霧水汽影響視野。

本屆服貿會昨至下周二（12至16日）舉辦，同時舉行的全球服務貿易峰會上，國務院副總理丁薛祥發表主旨演講，北京市委書記尹力宣讀國家主席習近平致服貿會的賀信。習近平表示，中國願與世界各國一道，順應經濟全球化大趨勢，共享機遇、共商合作、共促發展，為推動世界經濟增長、增進各國人民福祉貢獻力量。

明報記者 王佩凡

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