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香山論壇揭幕 中美激辯台海南海 解放軍學者促美勿有幻想 美前副助卿：拜登不視台棋子

【明報專訊】北京香山論壇昨拉開帷幕，中美學者就兩岸及南海議題頻頻交鋒。解放軍軍事科學院原中將副院長何雷點名批評美國搞陣營對抗，強調解放軍將堅決粉碎任何外國敵對行為對中國領土、主權和海洋權益的侵犯；他表示美國不要在台灣問題上有任何幻想、任何僥倖心理。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯批評美國「圍堵」、「打壓」中國。美國國務院前亞太副助卿華自強（Rick Waters）表示「聽其言，觀其行」，並稱拜登政府已表態美國不支持「台獨」，也不會將台灣當作一個談判籌碼。

北京香山論壇一連3日舉行，在今天開幕式前，昨首先舉行一系列高端訪談、青年軍官學者對話會、中外名家對話等活動暖場，其間中美雙方互動昨備受矚目。美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）此次率團與會，規格較去年高。德國之聲引述華府的蘭德智庫（RAND）專家郭泓均表示，北京香山論壇可以視為中國在區域內擴展安全與軍事影響力的方式，其中也包含跟美國的互動。

本屆論壇在「高端訪談」安排「中美關係」的專門話題，平行分組會議也加入「中美正確相處之道」議題。吳心伯與華自強昨在一場訪談，就中美關係與台灣議題激烈交鋒。

學者指美言行不一 華自強稱涉台框架無變

在談論中美「正確認知」時，吳心伯指出，從美國來看，雙邊關係的本質是「競爭」，但對中國而言，「競爭」已屬委婉說法，因美國實際是「圍堵」或「打壓」中國。

華自強回應，美方理解中方觀點，但除了「認知」，也要看「具體政策」。他用中文引述中方經常使用的外交辭令，「中國人說聽其言，觀其行」。

吳心伯反駁，「你（指美方）說的是一套，做的又是一套」，美國做法令中國覺得美方不再致力於一中政策，反而愈來愈傾向鼓勵台灣獨立；對此，中方必須應對此新變化與趨勢，「我們要有行動，也要採取對策」。

華自強稱美中分歧由來已久，現有架構不以滿足雙方需求；從美國來看，台灣議題「整體框架沒有改變，改變的是台灣的政治生態，讓北京與台北雙方的分歧愈來愈大」。華自強稱，儘管中國認為美國將台灣當作棋子，但拜登政府表示，美國不支持台灣獨立，也不會將台灣當作談判籌碼。

會議期間，何雷接受媒體採訪時指出，在台灣問題上美國不要存有任何幻想及任何僥倖心理，中方始終爭取和平統一，但不排除使用其他手段應對外部勢力干預和極少數「台獨」分子的分裂行徑。

何雷：解放軍不會永遠有耐心

對於南海議題，何雷指出，美國搞陣營對抗，把別人推到第一線「當炮灰、馬前卒、手中槍」。不過到一定時候，美國迫不得已也會跳到前台，此做法最後不會獲任何結果，而且全世界大多數國家都堅決反對，重申解放軍「不會永遠有耐心」。

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