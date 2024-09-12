談長榮拒掛五星旗 國台辦：不可吃飯砸鍋

大陸網紅指摘巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星紅旗事件發酵後，長榮集團隨後發布聲明，表示認同「九二共識」及反對「台獨」。台陸委會早前回應，用民族主義干涉商業、賺流量，不會讓中國偉大，只會讓國際愈加反感。國台辦當時未對此做出回應。

中新社報道，國台辦發言人陳斌華昨在例行記者會上被問及此事後稱，「我們注意到有關報道」。他說，希望長榮集團秉持民族大義，站穩立場，堅持「九二共識」，反對「台獨」，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。他也再次強調，歡迎並支持廣大台胞台企來大陸投資發展的態度是一貫的、明確的，同時決不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。

准輸文旦柚被指經貿統戰

台辦：利台舉措民進黨均反對

大陸本月2日恢復台灣文旦柚輸入，陸委會早前稱這是把經貿當統戰工具，大陸方面「先卡住、再施惠」的做法，無助兩岸農漁產業發展及良性互動。

陳斌華則指出，民進黨「攻擊抹黑」大陸毫不奇怪。每當大陸推出對台灣民眾有利的舉措，他們都一概反對。至於雲林縣長張麗善說，樂見大陸恢復開放文旦柚輸入，陳斌華對此表示，「我們一貫秉持『兩岸一家親』理念，盡最大努力為台灣同胞辦實事、做好事、解難事」。

他表示，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，符合大陸相關檢驗檢疫規定，願與台灣內部相關方面商談台灣農產品輸陸事項。