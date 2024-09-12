可重用火箭「朱雀三號」 完成10公里垂直試飛

「央視新聞」報道，本次試驗中，火箭起飛後約113秒發動機關機，火箭靠慣性飛行至距離地面10,002米的最高點，經過無動力滑行約40秒後，火箭在距地面4.64公里處發動機二次點火，最終在距離發射位置3.2公里的回收場坪軟着陸，總飛行時間200.7秒。

無動力滑行40秒 空中二次點火

本次試驗是朱雀三號火箭繼今年1月完成百米級飛行試驗任務後，對可重複使用火箭垂直起降回收各項關鍵技術的進階驗證，飛行過程更貼近重複使用火箭回收過程的實際情况，從而全面驗證朱雀三號可重複使用火箭動力系統關鍵技術。

朱雀三號運載火箭由民營的藍箭航天空間科技股份有限公司自主研發，是中國首款不鏽鋼運載火箭。據藍箭航天創始人兼首席執行官張昌武此前透露，朱雀三號明年將展開全箭的入軌驗證，並且能在2026年實現火箭一子級的重複使用。

朱雀三號火箭總長76.6米，直徑4.5米，起飛重量約660噸，起飛推力約900噸，運載能力可達21.3噸，搭載天鵲TQ-12A發動機，採用自身起動方式，具備推力調節和混合比高精度控制等功能。一級火箭設計複用次數不小於20次，運載能力不小於18.3噸，可支撐中國衛星互聯網組網的高密度發射、大型通訊衛星發射及各型飛船發射的任務需求。

可複用火箭能像飛機一樣多次起降，降低成本。火箭再回收意味着發射頻率可大幅提高，發射靈活度增加，將極大提高快速進入太空能力。

美國太空探索科技公司SpaceX「獵鷹9」火箭是目前全球唯一一款公認的可重複使用火箭，長度約70米，直徑3.7米，起飛重量567噸、起飛推力765噸，運載能力22.8噸。2010年6月，「獵鷹9」首次發射。該火箭主要特點是發射前多次靜態點火，以確認所有系統可正常工作。第一節垂直回收，整流罩等多個部件可重複使用。