多名禁足球員鳴冤 韓外援稱遭警逼供

韓聯社報道，現效力K聯賽水原FC的孫準浩昨召開記者會時哭稱，警員曾威脅他，如果不認罪會羈押其妻一併審訊，認罪則很快可獲保釋，自己心神俱疲，只想早日回家，承認指控後才第一次見到律師。

孫準浩說，他清楚承認操控比賽將摧毁職業生涯，但法官表示控罪是賄賂，不會產生影響。當局又警告他不得向外界透露，否則將損害其職業生涯。孫說，被查是因為與山東泰山隊友、朝鮮族中國國腳金敬道有金錢往來，否認與操縱比賽有關，兩人因語言相通結為好友。孫稱其贏波獎金為一場16萬元（人民幣，下同），相信無人覺得他會為20萬元去踢假波。

有稱涉踢假波3比賽 兩場未上陣

原南京城市球員李銳表示，當時的隊友牟善韜以球會獎金為名向其轉帳，自己發現並非獎金後馬上退回，而且遭指控踢假波的3場比賽有兩場根本未上陣。

有網民指出，不同處罰力度的公告表述有別，終身禁「足」根據「司法機關認定的事實」，禁「足」5年則根據「本人自認事實」，多名遭禁5年的球員均對處罰表示愕然，將尋求上訴。

曾效力黑龍江冰城的喀麥隆外援艾和路表示，隊長李帥當時以獎金名義給予財物，自己離開球會兩年後在廣西平果被警察帶走協助調查並出具無罪證明，之後從未出席庭審，也未獲過任何聯絡。老將汪嵩則表示從未承認指控，從2001年出道至今征戰600多場球賽「問心無愧」，對禁「足」處罰感震驚，了解箇中緣由後「無語也無奈」。