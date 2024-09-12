涉徵華電動車關稅 西班牙首相：重新考慮立場 挪威首相：非歐盟國 貿易政策不同不制裁

桑切斯冀做歐盟與華間建設力量

「央視新聞」報道，對於西班牙會否重新考慮在歐盟對華電動車加徵關稅的問題，桑切斯表示，事實上，我們需要重新考慮這一決定，不僅是所有歐盟成員國，還有歐盟委員會都應重新審視。「就像我之前說的，我們不需要另一場貿易戰。對於西班牙，我們要做的是成為歐盟與中國之間的一個建設性力量，讓雙方找到一個符合歐盟和中國雙方利益的解決方案，所以你問我是否在重新考慮，我的答案是我們正重新考慮我們的立場。」

對於歐盟對中國電動車加徵關稅的問題，「澎湃新聞」引述昨在上海出席活動的斯特勒稱，「挪威不是歐盟成員國，我們（與歐盟）沒有共同的貿易政策。因此挪威不會單方面（對中國電動車）實施制裁」。

斯特勒也透露，他向中方表示，歐盟提出的問題應該得到解答，因為「有些關於補貼和汽車生產方式的問題」，「中國應該利用這個機會來回答」。

歐盟委員會8月20日發布了對華電動車反補貼稅決定草案，建議對中國及歐盟在華生產的純電動車徵收為期5年、17%至36.3%的反補貼稅。中方包括商務部等部門表示，對此無法認同、不能接受，但仍秉持最大誠意，希望努力通過對話磋商解決摩擦，尋求彼此都接受的方案。