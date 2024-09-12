涉徵華電動車關稅 西班牙首相：重新考慮立場 挪威首相：非歐盟國 貿易政策不同不制裁

【明報專訊】西班牙首相桑切斯昨（11日）結束為期4天的訪華行程。在記者會上，被問及西班牙是否會重新考慮在歐盟對華電動車加徵關稅問題上的立場時，桑切斯表示，「我們正重新考慮我們的立場」。另外，挪威首相斯特勒昨亦結束訪華，在上海被問及相關問題時，斯特勒表示，「挪威不是歐盟成員國，我們（與歐盟）沒有共同的貿易政策，因此挪威不會單方面（對中國電動車）實施制裁」。
桑切斯冀做歐盟與華間建設力量
「央視新聞」報道，對於西班牙會否重新考慮在歐盟對華電動車加徵關稅的問題，桑切斯表示，事實上，我們需要重新考慮這一決定，不僅是所有歐盟成員國，還有歐盟委員會都應重新審視。「就像我之前說的，我們不需要另一場貿易戰。對於西班牙，我們要做的是成為歐盟與中國之間的一個建設性力量，讓雙方找到一個符合歐盟和中國雙方利益的解決方案，所以你問我是否在重新考慮，我的答案是我們正重新考慮我們的立場。」
對於歐盟對中國電動車加徵關稅的問題，「澎湃新聞」引述昨在上海出席活動的斯特勒稱，「挪威不是歐盟成員國，我們（與歐盟）沒有共同的貿易政策。因此挪威不會單方面（對中國電動車）實施制裁」。
斯特勒也透露，他向中方表示，歐盟提出的問題應該得到解答，因為「有些關於補貼和汽車生產方式的問題」，「中國應該利用這個機會來回答」。
歐盟委員會8月20日發布了對華電動車反補貼稅決定草案，建議對中國及歐盟在華生產的純電動車徵收為期5年、17%至36.3%的反補貼稅。中方包括商務部等部門表示，對此無法認同、不能接受，但仍秉持最大誠意，希望努力通過對話磋商解決摩擦，尋求彼此都接受的方案。