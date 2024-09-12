中日韓振旅業 爭2030四千萬互訪客 旅遊部長會睽違5年復辦 三國簽聯合宣言

料明年旅客復至疫前3000萬

韓聯社報道，中國文化和旅遊部副部長張政、日本國土交通相齊藤鐵夫及韓國文化體育觀光部長官柳仁村出席會議並簽署聯合宣言，為三國間遊客互訪數量設定目標，計劃到2025年恢復至新冠疫情前水平的3000萬人次，到2030年在此基礎上再增加1000萬人次。為達目標，三國同意恢復因疫情減少的航班、郵輪數量，改善接待設施的多國語言引導，創造方便長者、幼童及殘障人出遊的環境，加强各國旅遊觀光方面的數據共享（見表）。

冀外籍客赴鄉村 擴自然旅遊消費

聯合宣言提到，三國共同推進洽談會、研討會等合作項目，面向海外遊客推介中日韓聯合打造的旅遊產品。針對外國遊客主要集中大城市及周邊的問題，三國政府均希望吸引遊客到更偏遠的地方，通過擴大旅遊消費提振鄉村經濟，同意利用好自然和人文資源發展高附加值的旅遊產品。宣言强調旅遊可持續發展、應對過度旅遊、發展低碳環保旅遊產品等問題的重要。宣言還提及將針對遊客展開文明宣傳。

柳仁村表示，中日韓三國旅遊合作曾因新冠疫情而停滯，此次會議為三邊合作機制重啟取得實質進展、創造轉機；文化、藝術、旅遊雖受政治影響，但交流需保持，要制定充分的計劃讓旅遊發揮其作用；2025年大阪關西世博會對三國旅遊業都是好機會。齊藤鐵夫表示，旅遊交流和地區的和平穩定、經濟繁榮密切相關，通過旅遊交流建立的信賴關係將會支撐東亞地區的增長。

中韓擬合作打擊低價團

中日韓三國在會議期間分別舉行了雙邊會談，並配套舉辦中日韓地方和旅遊業界交流活動。中韓就合作打擊低價旅遊團等事宜交換意見。日韓就雙邊旅遊交流的均衡發展展開磋商，目前訪日韓國遊客是訪韓日本遊客的3倍。中韓旅遊部長會議今天在日本京都舉行。

中日韓旅遊部長會議始於2006年，是三國加強旅遊政策溝通、推動務實合作的重要政府間交流機制，由中日韓三國輪值舉辦，原定2020年舉行的會議因新冠疫情延期至今。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676