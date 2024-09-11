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全國教育大會 稱實施新時代立德樹人工程 習：教學生堅定復興信心

【明報專訊】全國教育大會9日至10日在北京召開，國家主席習近平重申2035年要建成中國特色社會主義教育強國，強調要堅持不懈用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，實施新時代立德樹人工程，不斷加強和改進新時代學校思想政治教育，教育引導青少年學生堅定馬克思主義信仰、中國特色社會主義信念、中華民族偉大復興信心。

這是時隔6年再舉辦高規格的全國教育大會，中共中央政治局7名常委全部出席。9月10日是內地第40個教師節，習近平代表中共中央祝賀和問候全國教師和教育工作者。

新華社報道，習近平在講話中指出，要不斷加強和改進新時代學校思想政治教育，教育引導青少年學生堅定馬克思主義信仰、中國特色社會主義信念、中華民族偉大復興信心，立報國強國大志向、做挺膺擔當奮鬥者；注重運用新時代偉大變革成功案例，充分發揮紅色資源育人功能，不斷拓展實踐育人和網絡育人的空間和陣地；加大國家通用語言文字推廣力度，促進鑄牢中華民族共同體意識。

2018年的全國教育大會，新華社當時報道習近平針對學生教育工作強調，要在堅定理想信念上下功夫，教育引導學生樹立共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想，增強學生的中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，立志肩負起民族復興的時代重任；教育引導學生熱愛和擁護中國共產黨，立志聽黨話、跟黨走，立志札根人民、奉獻國家等。

推動義教均衡發展 提高教師地位待遇

在教育公共服務方面，習近平要求優化區域教育資源配置，推動義務教育優質均衡發展，逐步縮小城鄉、區域、校際、群體差距；持續鞏固「雙減」（減輕義務教育階段學生作業負擔、減輕校外培訓負擔）成果，全面提升課堂教學水平，提高課後服務質量。

「要實施教育家精神鑄魂強師行動，加強師德師風建設。」習近平稱，要培養造就新時代高水平教師隊伍，同時提高教師政治地位、社會地位、職業地位，加強教師待遇保障，維護教師職業尊嚴和合法權益。習近平強調，要深入推動教育對外開放，統籌「引進來」和「走出去」，不斷提升中國教育的國際影響力、競爭力和話語權。

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