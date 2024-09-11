奧運國將紛登時尚雜誌封面熱銷 粉絲一人買千本力撐

王楚欽一改外界熟悉的運動穿搭，身穿LV秋冬男裝，一頭橘紅色頭髮、曬傷妝，放在雜誌封面，俘虜大批粉絲。據王楚欽後援會「王楚欽__HOPE的氫氣球工坊」統計，該期雜誌銷售業績在內地體育明星中排第一，放在所有內地娛樂明星中僅次於人氣偶像王一博。

無獨有偶，王楚欽的奧運雙打冠軍搭檔、乒乓球「一姐」孫穎莎也在近日為時尚雜誌《時尚芭莎》十月刊拍攝封面，銷量已突破50萬本、2000萬元，一舉超越演員迪麗熱巴成為內地最暢銷的雜誌封面女星。除了流量最大的孫穎莎、王楚欽（暱稱大頭）「莎頭組合」，其他登上時尚雜誌的還有，乒乓球男單金牌樊振東（《時尚芭莎》）、游泳名將張雨霏（《欣漾SuperELLE》）和泳壇新星潘展樂（《時尚先生Esquire》）等。

雜誌大賣少不了粉絲出錢出力，有孫穎莎粉絲自稱豪擲4萬多元購入1104本《時尚芭莎》，只為紀念偶像11月4日生日。