台北地檢首提訊 柯文哲穿囚衣現身

綜合《聯合報》等台媒報道，台北地檢署昨提審在押的柯文哲釐清京華城案情。當天下午1時許，柯文哲搭囚車現身，他身穿黃色囚服上衣、藍短褲及藍白拖鞋，原本的招牌金屬眼鏡也因監所禁金屬，換成黑膠框眼鏡。昨傍晚5時許，柯再搭乘囚車還押台北看守所。現場有媒體詢問是否有收賄，柯文哲未有回應。

在柯文哲昨被提審前，檢方於前天已提審京華城開發商威京集團主席沈慶京，昨上午再提台北市前副市長彭振聲。

時力諷民眾黨「邪教」

黃國昌：格調不敢恭維

柯文哲被收押後，民眾黨及其支持者發起多項聲援活動，時代力量黨主席王婉諭前天表示，民眾黨用「示現菩薩」（菩薩顯靈現身）、「台灣曼德拉」來形容柯文哲，他們現在的所作所為，就是所有邪教組織、新納粹主義政黨的做法，「請大家嚴肅看待民眾黨的邪教化」。

對此，黃國昌昨回應表示，民眾黨每名立委在發言的時候，都有各自的感想跟心情，結果被其他政黨拿來政治攻擊。

黃國昌曾是時代力量的創黨骨幹，曾擔任時代力量執行黨主席、時代力量立法院黨團總召集人，去年11月退出時代力量並加入民眾黨。黃國昌表示，後來時代力量的整個領導要走向「小綠」（追隨民進黨）的路線，「道不同不相為謀」。