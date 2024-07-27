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整治球壇假賭黑 43人終身禁足 120場假波遍各級聯賽男女足 41球會涉案

【明報專訊】國家體育總局、公安部昨日通報，2022年以來查實涉嫌賭波、假波的120場足球比賽，對83名涉案人員依法採取刑事強制措施，其中已有34人被判囚。當局並宣布，43人被終身禁止在國內從事任何與足球有關活動，當中包括金敬道、郭田雨、顧超等前國腳，以及曾因涉嫌假波被公安扣留近一年的韓國國腳孫準浩等。

在遼寧大連聯合召開足球職業聯賽「假賭黑」問題專項整治行動記者會透露，公安部重點交辦遼寧等地公安機關偵破相關賭波、假波專案，查實120場問題比賽，涉及中超、中甲、中乙、足協盃、女超等足球聯賽，涉案球會多達41支，拘捕違法犯罪嫌疑人128人，剷除網絡賭博團伙12個。

17球員禁「足」5年 包括老將汪嵩

中國足協宣布，包括前國腳金敬道等43人因為操縱比賽非法獲利被終身禁「足」，另外汪嵩等在內的17名球員被禁「足」5年。還有郝偉、秦升、張鷺等接受調查的知名球員、教練，尚未出現在這份禁足名單上，後續在相關案情審理判決之後，這份禁足名單還將進一步被擴大。

43人來自17個球會（見表），除了山東泰山助教矯喆，瀋陽宏運總經理黃雁，新疆天山雪豹董事長孫愛軍、副總經理張楠，其餘被被禁「足」球員中，金敬道、郭田雨、楊善平、顧超等人都曾經入選過國家隊，其中金敬道跟隨李鐵執教的國家隊出戰了上屆世界盃40強賽和12強賽，是球隊中場主力，顧超也曾經多次入選國家隊，還出戰過世預賽亞洲區十強賽。

韓國孫準浩經紀人：無法接受指控

據韓聯社報道，山東泰山的韓國球員孫準浩也是被禁「足」之一，其經紀人表示中國足協的指控「令人錯愕且無法接受」。孫準浩去年5月因打假波被拘捕調查，今年3月獲釋返回韓國，目前仍在韓國參與聯賽。

17名禁「足」5年的人員名單上，老將汪嵩是名氣最大的一個，曾多次代表國家隊出戰，2011年跟隨高洪波征戰卡塔爾亞洲杯，鮮有負面新聞。

針對相關球會會不會受到處罰的問題，中國足協主席宋凱表示，無論是球員還是球員，只要涉及「假賭黑」，足協都將依法依規嚴肅查處，給予行業處罰，絕不姑息，並及時向社會公布，接受社會監督。宋凱表示，中國足協會向國際足聯如實報告有關情况，並由相關國際組織決定是否做進一步處理。

國家體育總局競技體育司司長張新表示，長期以來，足球「假賭黑」問題愈演愈烈、氾濫成災，積弊之深、蔓延之廣讓人觸目驚心。他說，「假賭黑」問題與足球腐敗問題同根同源、互為表裏，需要進一步加強足球行業黨建工作，強化思想政治教育，健全行業監督機制，推動足球文化建設。

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相關字詞﹕腐敗 假球 中國足球

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