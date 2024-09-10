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新聞自由號手 作家鐵流逝世享年91

【明報專訊】內地作家、記者鐵流（黃澤榮）周日離世，享年91歲。鐵流曾參與聯署去信全國人大常委會呼籲新聞自由；又曾發文批評時任中共中央政治局常委、主管意識形態的劉雲山，遭當局以尋釁滋事罪和非法經營罪判刑。

維權網報道，鐵流之子黃曉鐵周日發訃告，稱鐵流在成都青城山醫院安詳離世。訃告提到，鐵流一生充滿坎坷、幸運和傳奇，自始至終都對國家和社會充滿感激的一生。家屬計劃今天下午2時在都江堰殯儀館舉行追悼會。獨立記者高瑜在社交平台發文悼念鐵流，讚揚其編輯的《往事微痕》是講述五七反右歷史的經典。

曾聲援反對崇拜毛 抨擊劉雲山

鐵流原名黃澤榮，另有筆名曉風，1933年5月29日生於四川成都，1956年被調入當時新創辦的《成都日報》擔任記者，也負責詩歌、小說的編輯，在隨後的反右運動中被打成右派，遭羈押勞改至1980年獲平反後到北京創業。

鐵流在2010年成立「鐵流新聞基金」，協助遭當局打壓的記者和作家，同年10月與多個內地新聞工作者聯名致函全國人大常委會，要求取消媒體管制，實現新聞自由。鐵流2014年聲援經濟學家茅于軾反對對毛澤東的個人崇拜，同年8月抨擊劉雲山，9月被北京警方刑拘，11月由北京移送回戶籍所在地成都羈押，翌年遭判囚2年半、緩刑4年。

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