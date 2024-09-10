明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

生源兩極分化 教師有喜有愁 私校招生限額屢裁員 藝術校招生爆滿加人工

【明報專訊】今天是新中國以來第40個教師節，中央定下今年慶祝主題為「大力弘揚教育家精神，加快建設教育強國」，不過記者採訪發現教育現狀令各地教師有人歡喜有人愁。名校及藝術類招生爆滿，教師年年漲人工；私立學校受制配額，鄉村學校遭城市學校搶生源，教師面臨失業。

看着即將初中畢業的這批學生們，即將「過節」的王老師慨嘆，「等他們畢業後，誰都不知道之後怎麼辦，只能走一步看一步」。王老師所在的私立學校已經連續3年被禁止招生，校內初中部學生僅剩最後一批，學生們被從大班分成小班，即便這樣學校的老師仍有冗餘，許多年輕教師被解除了勞動合同，只能重新找工作。

鄉村校遭城市校搶生源

教育界「國進民退」是國家大政策使然。2021年開始，湖南、江蘇、四川、北京等多地教育部門相繼發文，決定調減本省內民辦義務教育（小一至中三）佔比，民辦學校學生人數佔總在校生人數的比例將調減至5%以下，原則上不再審批新的民辦義務教育學校。近兩年，愈來愈多省份跟進實施，王老師任職的民辦學校位於華北某省，政策實施後，該校中小學都被嚴禁招生。

同樣面對窘境的還包括鄉村學校，在粵東某地擔任公辦小學校長的徐先生，最近也正苦惱招生問題。因為是鄉村小學，生源本來一直來自本地農民和外省民工，今年到開學，一年級都只勉強招了一半學生。主要是工廠崗位減少、民工外遷，生育率愈來愈低，城內學校招生不足，搶走了鄉村學校生源。徐先生說，他們在可見的未來會被縮減教師編制；名校暫時沒有招生焦慮，長遠也要面對。

內地學生結束義務教育階段後，就要面對升讀高中。許多學生會放棄普通高中，轉向考比較容易入讀的藝術類學校。尤其是各藝術類學院的附屬中學，面向全國招生，沒有學籍限制，有的還送本市戶口，儘管學費是當地普通高中的2、3倍甚至更多，招生仍十分火爆。比起許多義務教育學校近年只發基本工資、扣獎金等「慘况」，這類附屬中學任職的老師們年年漲工資，今天過教師節，更有多姿多彩活動。

海南生育大省 有公校一年級1500人

同樣不缺生源的，還有一些特殊省份。例如海南省，去年人口增16萬人，至1043萬人。不僅遷入人口多，海南也是國內的生育大省，今年海南省公立小學招生情况就更熱鬧非凡。

海南省某公立學校的老師琳琳表示，她所在學校小一年級竟招收了30班，每班50名學生，單計一年級新生就有1500人。同市的私立學校招生都有9個班，400名學生入學。據琳琳說，她們班的學生基本都是家中的第2胎、第3胎，「學校都有招生指標，需要定點接收附近農村裏的學生。村裏學生的佔比也達到了一半以上。」

明報記者

上 / 下一篇新聞