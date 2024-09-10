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遭羈押禁見 柯文哲表態不抗告 「不願為難法院」

【明報專訊】台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城弊案，本月5日由台北地院裁定羈押禁見，柯的律師團律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘3人昨日發表聯合聲明，稱柯文哲已決定不就羈押禁見裁定提起抗告。民眾黨秘書長周榆修表示，柯決定不抗告「就是用實際行動講說我跟你們槓上，來就查吧」，形容是一場漫長的戰爭。

柯文哲如要抗告，依法須在9月16日前提出。柯文哲律師團昨在聲明中表示，「柯文哲先生於庭前即已向辯護人明白表示：其曾向庭上陳明不願讓法院有所為難，且如遭羈押，不願抗告，請檢察官於此二個月之羈押期間內，窮盡一切調查義務，本人亦會盡力配合調查。」聲明稱，後經辯護人律見（與律師見面）時再次確認，故基尊重當事人之意願，不再抗告。對此，民眾黨表示，即便面對檢方濫權偵辦，柯文哲仍會全力配合調查，請司法單位秉持毋枉毋縱、無罪推定原則盡速釐清真相。

昨晚在有柯支持者「小草」集結於台北看守所外參與「寧靜革命」活動，數十人靜坐陪伴柯文哲。另有「小草」在網上留言「要殺法官跟檢察官」，警方昨稱周日查獲涉案的48歲姓楊男子，他悔稱是一時情緒失控留言，被依涉違反刑法恐嚇危害安全罪移請台北地檢署偵辦。

另邊廂，台北地檢署偵辦京華城案，為釐清相關金流去向，檢察官昨提審在押的京華城開發商威京集團主席沈慶京。

相關字詞﹕民眾黨 律師 柯文哲 京華城案

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