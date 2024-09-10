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毛逝48周年各地獻花 北京紀念堂大排長龍

【明報專訊】昨日是中共開國領袖毛澤東逝世48周年，各地近日都有民間活動緬懷毛澤東；湖南韶山官方昨舉行向毛澤東銅像敬獻花籃儀式，國務委員諶貽琴上周也提前到韶山獻花籃；而北京的毛主席紀念堂則破例在周一（閉館日）開放，昨整天大排長龍。

深圳民間組織前日在東湖公園的毛澤東紀念館「毛主席紅屋」舉辦活動，數十名參加者在現場向毛澤東塑像默哀、獻花，集體高唱紅歌《東方紅》和《國際歌》等。紅歌會網披露，現場參與者表示，紀念活動是一次「對毛主席豐功偉績的回顧和對毛主席精神的傳承」。

陝西西安上周六也有數十人聚集於興慶公園沉香亭，拉橫額緬懷毛澤東、唱紅歌、抒發心聲，稱要「堅決捍衛毛主席的革命路線」，有年輕參與者說「要繼承毛爺爺的理想，接過他的旗幟」。另外，毛澤東生前身邊工作人員昨日在北京一家酒樓舉行緬懷座談會。河北、河南、遼寧等多地近日都有民間小型紀念活動。

諶貽琴上周韶山獻花籃

官方、軍隊等不同單位多數以在網上發文的形式紀念毛澤東。而在毛家鄉湖南韶山，湘潭市委書記兼韶山管理局黨委書記胡賀波帶領200多名幹部職工，昨在毛澤東廣場向毛澤東銅像獻花籃，隨後列隊逐一獻菊花。據中紅網披露，月初在長沙、湘潭考察的國務委員諶貽琴，也於4日到韶山向毛銅像獻花籃，表達緬懷和紀念。

北京廣播電視台報道，毛主席紀念堂昨開放參觀，上午7時半開門前，等候隊伍在天安門廣場打蛇餅，現場「人山人海」。不少年長女士離開時哭紅了眼，一名「北京阿姨」抹着眼淚說，看到一些人到紀念堂「好像來參觀旅遊那種感覺，我就心裏不舒服」。

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