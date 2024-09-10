連見西班牙挪威首相 習籲推中歐關係 桑切斯：不贊同貿易戰 斯特勒：支持加強合作

讚去年歐盟輪值主席國西班牙舉動

與桑切斯會晤時，習近平希望西班牙繼續為中國企業赴西投資興業提供公正、公平、安全、非歧視的營商環境；雙方要堅持包容互鑑，加強人文交流，促進人民友誼。習近平強調，中方讚賞西班牙去年下半年擔任歐盟輪值主席國期間積極推動中歐交流合作。明年是中國同歐盟建交50周年，中方願同歐盟一道總結雙邊關係發展成功經驗，推動中歐關係發展沿着獨立自主、相互成就、造福世界的方向穩步前進，並希望西班牙為此繼續發揮建設性作用。

新華社引述桑切斯表示，西班牙從戰略高度看待同中國的關係，堅定奉行一個中國政策，願做中國可以信任的伙伴；西班牙支持自由貿易和市場開放原則，不贊同打貿易戰，願繼續為促進歐中關係健康發展發揮積極作用，並希望雙方加強人文交流，深化經貿、新能源汽車等領域合作，西班牙願為中國企業提供良好環境。

願偕挪威加強聯國等平台協作

與斯特勒會晤時，習近平強調中挪關係歷史經驗顯示，要保持兩國關係平穩健康發展，最重要的是堅持相互尊重、求同存異，包括尊重彼此核心利益、照顧對方重大關切。他又提到，中方願同挪方加強在聯合國等多邊平台溝通和協作，踐行真正的多邊主義，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化；希望挪方為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

斯特勒表示，挪方尊重中國主權，堅持奉行一個中國政策，願繼續相互尊重彼此的核心利益和重大關切，相互學習，交流互鑑，互利共贏。挪威支持自由貿易，期待擴大對華合作，特別是在綠色發展、新能源汽車、人工智能等領域。

習與桑切斯散步「待遇」顯重視

兩名歐洲國家政要都是應中國國務院總理李強的邀請來訪，中方給予高度重視，包括昨日安排了習近平同桑切斯一起散步的環節，兩人在翻譯陪同下輕鬆交談，就廣泛議題進一步深入交流，外國來訪領導人有此「待遇」的並不多。

李強昨首先為桑切斯舉行歡迎儀式，並舉行會談。李強表示，當前保護主義、單邊主義抬頭，世界經濟面臨的風險挑戰增多，所謂中國電動汽車產能過剩毫無依據，中方願同西班牙堅持開放合作，攜手維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。桑切斯表示，西班牙支持歐盟同中國開展平衡、互惠的對話合作，維護多邊貿易體制，合力應對挑戰。

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