深圳人工智能展開鑼 當局盼建AI先鋒城

專家稱合法最大挑戰 倡加强溯源訓練

深圳國資委全資控股的易行網數字科技在現場展示政務管理、監控系統，以人工智能（AI）提高行政效率。負責人表示，深圳各區已全面裝備類似系統。物流巨頭順豐在展會介紹「順豐豐語大語言模型」，以人工智能為員工提供不同業務知識，提供工作效率、改善客戶體驗。深圳人工智能行業協會榮譽會長、南京郵電大學教授董振江表示，目前大模型在國內首要挑戰是合法合規，應加强對訓練數據的溯源。他表示，開源不意味省錢，企業仍需投入大量人力物力，找到合適方法。

深圳工信局人工智能專班負責人趙冰冰表示，深圳重點培育人工智能產業，出台全國首個人工智能產業促進條例，力爭在構建人工智能生態系統、加速人工智能產品落地、暢通數據跨境渠道、建設智能駕駛全國示範區4方面引領全國，建設「人工智能先鋒城市」。

人工智能展設有機械人展區，炒菜機械人、咖啡機械人、書法機械人等專業技能機械人吸引觀衆目光。除了企業展覽，展會還舉辦智能機械人創新發展論壇、智能算力發展論壇、大模型生態與發展論壇等活動。

深圳會展中心同時舉辦多場與新質生產力相關的展覽，2024國際數字能源展也從昨天起舉行，主題包括能源智能化管理、新能源等；CPHI & PMEC製藥工業展則在今天開幕。

明報記者 陳灝