「摩羯」襲瓊 國寶樹連根塌 60歲海南黃花梨受災 專家料值260萬

「摩羯」吹襲海南，對當地造成嚴重破壞。一段題為「摩羯把海口市最大的海南黃花梨樹吹倒了」的影片上周六起在網上傳播。片中海南黃花梨樹倒塌現場位於海口海墾路農墾東大院附近，其根部已斷裂脫離地面。樹幹亦砸中一輛停泊的七人車。

《每日經濟新聞》報道，該棵海南黃花梨樹幹上貼有由海口市政府2019年3月出示的「國家古樹名木銘牌」。銘牌顯示，其為一棵降香黃檀（別名黃花梨），屬蝶形花科黃檀屬，樹齡60年。黃花梨是國家二級保護植物。

據當地樹木專家洪林稱，該黃花梨與此前枯死的另一株黃花梨種在一起。另一株之前被拍賣，成交價達264萬元（人民幣，下同）。今次倒塌的黃花梨樹圍徑170厘米，按經驗評估，市場估價約260萬元。洪並稱，以這棵黃花梨樹的軀體，可謂海口的「花梨王」。

海口體育場爛頂棚 Kayne West演唱會遇阻

在海口，同樣受損的還有當地多個地標建築，可看到360度無敵海景的海口網紅餐廳「星空之鏡」在颱風過後一片狼藉。海口五源河體育場頂棚受損嚴重，大部分區域只剩骨架。該體育場原定下周日（15日）舉辦美國說唱歌手Kayne West的演唱會，海口市旅遊文體局工作人員表示，目前無法確定演唱會是否如期舉辦。

文昌2.5萬屋受損 1/3路不通

「摩羯」登陸地文昌市副市長魏波稱，該市受災損失嚴重，各類基礎設施大面積損毁，全市房屋受損2.5萬間，近三分之一道路因樹木倒伏無法通行，初步預計經濟損失總計327億元。

據海南省防禦颱風「摩羯」應急指揮部通報，截至上周六下午3時，颱風「摩羯」共造成海南因災死亡4人，受傷95人。海南省應急管理廳廳長番紹立表示，「摩羯」的破壞、影響超乎想像，對民眾生命財產造成巨大損失。新華社報道，摩羯造成海南、廣東、廣西3省區共122.7萬人受災。

中共海南省委、海南省政府昨發布《致全省人民的一封信》呼籲全省民眾參與災後重建，盡己所能、守望相助、共克時艱，齊心協力建設家園。