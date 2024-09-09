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耶倫稱或再晤何立峰 副財長將訪京

【明報專訊】美國財政部長耶倫（Janet Yellen）上周六（7日）表示，總統拜登明年1月結束任期後，她「可能不再」擔任政府最高級別職務，但可能即將與中國財政部長藍佛安再次會晤。耶倫稱，美國副財長尚博（Jay Shambaugh）將率領代表團前往北京討論經濟議題，此訪將以解決中國工廠產能過剩作為首要議題。

據路透社報道，耶倫在得州的一場公開活動表示，她未來幾個月在財政部仍有工作，包括可能與中國國務院副總理何立峰再次會晤，嘗試管理雙方緊張關係。兩人今年4月在北京會晤，耶倫在拜登決定對中國製造的電動汽車、電池、太陽能產品和半導體大幅提高關稅前，警告中國要控制過剩的工業產能。

耶倫表示，她歡迎何立峰訪美，她本人亦也可能會再度訪華，「我猜不管怎樣，我們都會進行一次訪問」。耶倫稱，副財長尚博將很快訪華，她本人也可能很快與中國財長藍佛安會晤。

談下屆白宮 倡中美關係優先

就美國下屆政府，耶倫認為需優先考慮和培育中美關係，並在最高層和機構工作人員之間討論。她說，「我們有足夠的分歧，如果沒有機會討論這些分歧，並把它們放在具體背景中看待，緊張局勢就很有可能加劇」，「因此，這確實需要持續關注。我希望它能得到關注」。

中國政府不承認有產能過剩的問題。據「經濟觀察網」報道，2024世界動力電池大會上周日（1日）在宜賓開幕。第十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩發表演講時表示，美國等西方國家對中國動力電池、新能源汽車、光伏電池等產能過剩的描述，實為話語陷阱，目的是挑動國際輿論對華貿易制裁。

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