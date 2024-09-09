台北萬人挺柯 藍營蕭旭岑撐場 民眾黨稱「長期抗戰」 續全台集會演講

民眾黨緊急應變小組昨上午在中央黨部舉辦「公民怒吼第一站行前記者會」，緊急應變小組召集人黃國昌表示，民眾黨為台灣司法正義站出來，民眾黨上下一心共同參與。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，偵查不公開與媒體自律在台灣只是笑話，圖利罪變成有權者對付政敵的武器，若要柯受屈辱才能成為改革的養分，那就陪他堅強走下去，共同為台灣司法正義站出來。

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，昨晚聲援活動開場半小時後，活動主持人就宣布現場支持者已破萬人。台北市警方出動120人維持治安。活動由民眾黨台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒主持，除安排民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、張啓楷等8人發言外，前民眾黨立委、台中市政府顧問蔡壁如也低調到場。

涉拒開門圖滅證 柯妻：柯未接來電

陳佩琪上台致辭一度落淚，首度講述家中遭搜索當天的原委。陳佩琪指出，柯文哲被羈押的其中一項理由，是被指檢廉搜索住家時拒不開門。陳佩琪稱，實情是柯手機轉靜音未接到電話，並非檢方所謂拒不開門意圖滅證。

陳佩琪感謝民眾表達支持，「我有信心一定會跟他奮戰到底，我一定會拿出所有證據，不可以用這種莫須有的罪名，羅織一個黨主席、前市長入罪」。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩在台上念出國民黨立委徐巧芯力挺民眾黨聲明。徐巧芯聲明內容指出，「偵查不公開」現在變成檢調向特定媒體放話的「亂公開」，今天不說話，明天就會有更多受害者，自己也深受其害。徐向民眾喊話，這條對抗司法、側翼、霸凌者的路很長，盼所有人保重，才能「長期抗戰」。

蕭批違「偵查不公開」原則 政治干預司法

國民黨籍馬英九基金會執行長蕭旭岑以神秘嘉賓身分站台，他是國民黨唯一到場上台的政治人物。蕭旭岑指出，柯文哲的清白需自己捍衛，不過他從該案看見司法侵犯人權、違反「偵查不公開」原則，「反對政治力量介入司法」，自己是為此而來。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，「今晚只是起點，絕對不是終點」，將會在全台各地發起戶外集會、街頭演講、室內說明會以及客廳會，民眾黨所有黨公職、支持者會深入社區鄰里，「我們會邀請、號召更多台灣公民，一起加入改革戰鬥的隊伍，為台灣的司法正義、公平正義而戰」。

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