涉敏感科技 美國學府終止與中國學界合作

路透社7日報道，美國眾議院中國問題特別委員會5月曾致函喬治亞理工學院，詢問該校與天津大學在尖端半導體技術方面的研究細節。

天津大學及其附屬機構曾被指從事危害美國國安的行為，包括竊取商業秘密並與中國官方進行研究合作，以推動中國的軍事發展，因此在2020年被列入美國商務部的出口限制名單。

天津大學被指危害美國國安

喬治亞理工學院發言人說，自從天津大學被列入實體名單後，學院一直在評估該校在中國的活動情況。天津大學有足夠的時間來糾正這一情况。迄今為止，天津大學仍然在實體清單上，「這使得喬治亞理工學院與天津大學以及與天津大學喬治亞理工深圳學院的合作不再可行」。

喬治亞理工學院是美國一流工程學院，也是美國國防部資助的主要對象。學院在一份附帶聲明中表示，將停止在深圳學院活動，但目前在當地就讀的約300名學生仍可繼續完成學業。

喬治亞理工學院今年1月宣布，該校在亞特蘭大和天津納米顆粒與納米系統國際研究中心的研究人員已用納米材料石墨烯製造出世界第一個功能性半導體。該中心表示，這將給電子技術帶來「範式轉移」，並產生更快的計算速度。美眾院中國問題特別委員會此前稱，天津研究中心隸屬於一家中國公司，該公司的子公司為解放軍供貨。