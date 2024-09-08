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民眾黨今起全台聲援柯文哲抗政治追殺

【明報專訊】台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城案遭羈押禁見，民眾黨緊急應變小組決議展開「全台開講」聲援柯文哲，首場活動今天（8日）晚間於台灣立法院旁濟南路舉行，並於昨日發布海報動員，指政府動用司法政治追殺，「今天是柯文哲，明天可能是任何人」，邀請每一個憂心台灣司法正義與媒體道德的民眾集結。

民眾黨昨在facebook發文號召民眾上街，全台開講首場今晚6時30分舉行，訴求對抗「綠色新黨國與司法濫權」。為避免發生衝突事件，民眾黨呼籲面對滋事挑釁份子，不接近、不回應、不衝突、盡速離開、錄影自保、求助工作人員。台北警方昨上午9時30分起針對立法院附近進行交管，估將派120名警力維安。

柯文哲支持者「小草」前晚到台北看守所進行「寧靜革命」聲援柯文哲，土城警分局「舉牌警告」後才散去。昨上午再有約10名民眾舉「統一義勇軍」的紅色旗幟及「柯主席加油，我們來聲援你」的海報聚集在看守所對面的行人道，發表演說聲援柯文哲，遭警方警告要求解散離開後散去。

台媒此前爆料稱，柯文哲被羈押關鍵主因就是檢廉搜索住家時搜出一個隨身碟，裏面有文件寫「2022／11／1小沈1500沈慶京」，懷疑是柯收賄證據。不過北檢回應無法證實，高院與北院裁定時也都不採信。民眾黨就此事譴責檢調踐踏「偵查不公開」原則。

柯老家被貼上銬照 綠營遭擲蛋

柯文哲新竹老家母親住所門口前日被貼上他上銬照片，還有紙板寫着「地方媽媽之恥」，甚至在門口放鞭炮。警方昨鎖定40歲女子犯案，要求到案說明，但女子逃離新竹。

民進黨高雄市黨部則於5日晚間遭人擲雞蛋，警方6日在高鐵左營站逮捕一名在診所工作的謝姓男子。民進黨高雄市黨部主委黃文益呼籲「柯粉」理智，讓司法歸司法，後續將依法追究相關求償責任。

相關字詞﹕柯文哲 台灣民眾黨

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