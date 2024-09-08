網安周重要活動 突出協同港澳及推動創新

粵港澳將簽數據跨境備忘錄

粵港澳將共同簽署網絡安全交流合作、數據跨境流動方面有關備忘錄；會期將啟動南沙（粵港澳）數據服務試驗區建設，並發布一系列網絡安全領域重磅成果。創新科技及工業局局長孫東昨天連同香港網絡安全業界代表團前往南沙參加論壇，深化粵港兩地在網絡安全領域的交流合作。孫東今天將在開幕式致辭。

主辦方指出，這次網安周要發揮區位優勢，着力辦好一場立足灣區、協同港澳、輻射全國的網絡安全「促進會」；並聚焦產業發展，促進網絡安全領域教育、科技、產業融合發展；展示國內網絡安全前沿技術、最新成果；注重全民參與，提升民眾的網絡安全意識與防護技能。

網安周舉辦規格甚高，由中宣部、中央網信辦、教育部、公安部、人民銀行、國家廣電總局等10部門聯合舉辦。全國各地舉行各種主題日活動，宣傳普及網絡安全。廣州市近日推出面向中小學生的「個人信息保護好，風清羊『罩住你』」動漫解說節目，以具體案例場景教育青少年上網「陷阱」。拉薩市則推出「答題搶券．樂享拉薩」消費券送不停活動推廣網絡安全知識。