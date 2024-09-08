敏感產品多 網安博覽會禁非必要直播 有推監控員工系統 有展無人機及通訊設備

明報記者 陳灝

在南沙國際金融論壇會議中心舉行的網安博覽會，吸引30多間企業及大灣區11個城市參展。本報記者昨天到場參觀，參展商仍在作最後準備。

現場展商的網安服務和產品，主要面向政府部門、企業等團體提供，用途包括防範外部網絡攻擊等。不過，其中北京優特捷信息技術有限公司（日誌易）展出一款產品引起不少人圍觀，該款針對企業內部的UEBA（用戶與實體行為分析）系統，主要用於監控公司職員，從職員打卡進入辦公室開始，包括使用公司電腦操作辦公系統、上網、郵件來往等進行大數據分析，從而提前預警「威脅」。

瀏覽招聘網站被視高風險

日誌易攤位昨未有人員在場介紹，本報通過現場微信號也未能獲得回覆。不過攤位宣傳片簡單介紹，例如系統會將員工瀏覽招聘網站、下載公司資料、移動硬碟（USB手指）複製資料等行為標記為「高風險」，讓公司發現員工有離職傾向、疑似洩密等「安全威脅」。

內地科技媒體「甲子光年」曾報道，內地有不少企業監控員工，有軟件開發商還申請了相關專利。北京律師龐理鵬表示，如果公司未獲員工同意，可能侵犯員工私隱，但也視乎監控的意圖及內容。

彈古箏跳舞機械人吸睛

今年網安周也格外關注AI安全，會期將發布《AI安全治理框架》。而展會現場也有各種與民眾生活息息相關的實體產品，例如有網安企業就智能聯網汽車，展出其安全產品；多個彈古箏、跳舞人形機械人引人注目，也有機械狗跑來跑去。

中國聯通攤位推介「人工智能內生安全一體化解決方案」，提供多維度的評測服務，幫助產業鏈上下游伙伴，讓AI更安全可控。所謂「內生安全」，據奇安信解釋是把安全能力內置到信息化環境中，讓安全系統像人的免疫系統一樣，實現自適應、自主和自成長。

網安博覽會涉及國內產業方向，主辦方向參展商發放網安指引，要求僅使用大會的專用網絡，確保現場所有熒幕、電腦等設備做好安全保護且「非必要不聯網」。大會亦要求參會人員「非必要不直播」，直播需透過大會專用網絡或VPN以加強保密，實時監控，如有異常需立即切斷直播，直播後亦不得回放。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676