摩羯釀海南4死95傷 1/3用戶停電 海口近127萬人受災 重災兩市經濟損失近600億人幣

習近平指示盡快修復基建

海南省昨晚舉行記者會通報，海南全省79座變電站停運，全省三分之一用戶停電，截至昨晚恢復30座變電站。全省經濟損失數據還在核算，但從重要基礎設施以及農業、服務業等行業所遭受的嚴重破壞程度看，損失將遠超2014年同一位置登陸的「威馬遜」（當時約損失120億）。

文昌市報告，該市各類基礎設施大面積損毁，全市房屋受損2.5萬餘間，近三分之一道路因樹木倒伏無法通行，全市46%林木受災，初步預計經濟損失總計327億元；海南商業航天發射場設施設備受到）嚴重威脅。

常住人口300萬的海口市有126.81萬人受災，需救助群眾逾20萬人，1人死亡，損壞或倒塌房屋32,825間，16.78萬株樹木倒伏，5.7萬公頃農作物受災，直接經濟損失約263.24億元。

廣東截至昨上午11時累計轉移729,954人，其中85%為粵西的湛江、陽江、江門、茂名，暫未接到傷亡報告，湛江直接經濟損失28.5億餘元。「摩羯」登陸的徐聞縣前晚開始處於停電狀態，昨開始搶修。《中國能源報》指，徐聞海上風電場前日下午迎來時速達274公里的最大瞬時風速。

過瓊後登粵 最大風力時速274公里

新華社報道，習近平指示受災地區要抓緊核實災情，盡快修復受損的交通、電力、通信等基礎設施，積極開展災後重建，早日恢復正常生產生活秩序，切實保障人民群眾生命財產安全。國家發改委昨下達2億元中央預算內投資，重點用於海南、廣東災區基礎設施和公共服務設施應急恢復建設。財政部、應急管理部預撥2.7億元中央自然災害救災資金支持救災。

維持超強颱強度登越 至少4死

「摩羯」是登陸中國的史上最強秋颱，也是繼2014年「威馬遜」之後登陸中國的最強颱風。「摩羯」前晚掠過雷州半島後入海，橫穿北部灣後，已於昨下午3時30分以超強颱風級別在越南廣寧省第三度登陸，導致越南至少4人死亡，數千棵樹木遭連根拔起、船隻被捲入海中，重災區海防部分地區停電。