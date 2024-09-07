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小草看守所靜坐 白營籲立院抗議

【明報專訊】柯文哲遭羈押禁見後，有網紅支持者昨日發帖號召「小草」（柯粉）前往台北看守所「寧靜陪伴」，當晚逾百人來到看守所門前靜坐，警方動員百名警員現場戒備。民眾黨也宣布，下周日（8日）晚發動「全黨動員」，號召到立法院大規模抗議。

網紅發起 柯美蘭現身

支持柯文哲的網紅「DearNaNa」昨下午在facebook發帖，號召民眾黨支持者當晚7時30分至晚上10時前往台北看守所「寧靜革命、星光相伴」，強調不能攜帶大聲公，要「安靜集合、安靜解散」。

支持者在晚間愈來愈多，並拿出綠色「小草」螢光棒。柯文哲胞妹柯美蘭、民眾黨秘書長周榆修、組織發展部副主任林昭印等人也現身，柯美蘭被問及柯文哲是否有收1500萬新台幣時，她反問「你相信嗎？」隨後未再回答，與「小草」一同靜坐。警方晚間9時40分首度舉牌警告，群眾陸續離開，柯文哲妹妹柯美蘭欲離開時被媒體包圍，幾名「小草」與媒體爆發拉扯衝突。

民眾黨擬北上聲援

兩小時人數逾10大巴

民眾黨號召下周日晚6時半至8時在立法院群賢樓前，進行大規模抗議，「對抗綠色黨國」。台中市黨部昨就此發起北上聲援活動，兩小時內報名人數填滿超過10輛旅遊巴。

中央社報道，國民黨立院黨團昨針對柯文哲遭羈押，呼籲民眾黨立委在新會期要「打起精神」，在野力量要一起努力繼續監督執政黨施政。

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