音樂劇刪柯戲份 劇團願退票 原定下周客串演自己 團長：沒人敢演了

台灣劇團「全民大劇團」前晚在官方社交平台發布公告，稱音樂劇《倒垃圾》的特別演出演員柯文哲，因故無法參與台中場巡演，即日起接受已購票觀眾全額退款。柯文哲原定在9月14、15日在台中客串音樂劇 《倒垃圾》30分鐘，扮演自己。該音樂劇講述老社區面臨舊區改造的故事，大背景令人聯想到京華城案（牽涉舊區改造政策）。

今年6月，柯文哲出演《倒垃圾》高雄場，頭戴黃色地盤安全帽又唱又跳，並模仿黨內立委黃國昌，維妙維肖。該劇主要演員還包括去年與鴻海集團創辦人郭台銘搭檔欲參選總統大選的賴佩霞。「全民大劇團」團長謝念祖表示對柯被羈押感到錯愕，「劇場從來沒碰過這樣的狀况」，又稱民眾黨為此向他致歉。另外謝念祖亦表示不會另找演員填補空缺，苦笑「現在誰還敢來演」，轉為刪減柯文哲出演的特別情節。

羈押前受訪斥政府打壓媒體炒作

柯文哲被羈押前，4日晚間接受日媒《日經亞洲》訪問，批評政府試圖「打壓」反對派，指摘法律制度聽從民進黨指令，且媒體炒作放大其錯誤，誓言將繼續奮鬥。柯文哲被羈押後仍可抗告，委任律師鄭深元昨上午到台北看守所律見柯兩小時後離開，另兩名委任律師蕭奕弘、陸正義昨下午先後到看守所律見，兩人約一小時後一起離開。對於是否提抗告，陸正義表示「還不方便說明」。

京華城案3被告抗告被駁 確定羈押

同案被告前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇助理吳順民不服遭羈押禁見，提起抗告，台灣高等法院昨駁回抗告，3人羈押禁見確定。此外，涉及京華城案收賄罪的應曉薇不服抗告，稍早台灣高等法院駁回、不可再抗告，應曉薇確定要收押兩個月。

台媒指柯疑刪證 檢方獲證物

檢廉上周五發動搜索時，柯文哲一小時後才應門，《自由時報》指檢方扣查柯文哲的手機，發現他疑似刪除對話紀錄，法官認為疑是滅證之舉，成為准押關鍵。《鏡週刊》指檢方搜得一隻隨身碟，內存工作簿記載柯文哲涉嫌收取威京集團主席沈慶京1500萬元，對此北檢回應「不予置評」。