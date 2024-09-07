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北京聞風：中非經貿合作水平漸高 雙方獲益 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】中非合作論壇框架下中非工商界最高級別會議——中非企業家大會6日在北京舉行。中非企業家代表圍繞「推進產業鏈供應鏈融合」和「推動新興產業發展」兩個議題，探討中非經貿合作機遇。內地學者認為，當前中非經濟多方面的合作，能夠助非洲跨越式發展，而非洲的現代化也將提升中非合作質量。

據主辦方中國貿促會介紹，中非企業家大會共有中方企業代表382人、非方企業代表408人，與會企業既有來自能源礦業、基礎設施等傳統產業企業，也有電子科技、通信衛星、生物醫藥等新興產業企業。

學者：非人口年輕 新興產業合作是重點

對外經貿大學國際發展合作學院副院長張海森認為，新興產業將是中非經濟合作的重要方向。從人口結構來看，非洲是最年輕的大陸，年輕人群對新知識接受快，需求也較新，因此其新型工業化、產業鏈建設方面有相當潛力。

料跨境電商智慧交通等可作為

廣東外語外貿大學非洲研究院院長劉繼森認為，非洲是神奇的大陸，農耕文明和智能時代並存，隨着4G、5G網絡在非洲開通，網約車、外賣平台等數字經濟已經開始在非洲興起。未來中非在跨境電商、智慧交通等領域有可作為的空間。

目前，中非在新興產業領域合作已經起步。今年以來，中非互聯網發展與合作論壇、中非綠色發展與環境保護論壇相繼在福建、湖南舉行。

有關產業鏈供應鏈合作，習近平在中非合作論壇峰會上指出，中方願同非方打造產業合作增長圈，着力建設中非經貿深度合作先行區。

指歐美產業鏈不完整 合作限低端

中非合作有互補 助彎道超車

劉繼森認為，由於中非在產業鏈供應鏈方面具有極強的互補性，該領域合作方面空間將會比較廣闊。

張海森認為，中國擁有最全的產業鏈條、產業門類，甚至在不同類型技術方面，也是非常全的。中非合作既有農業礦業等第一產業，也有紡織、機電等工業合作，現在則談到電商、光伏、數字經濟。相比之下，歐美一些國家本身產業鏈是不完整的，或是面臨產業空心化。這種情况下，歐美與非洲開展一些產業升級合作相對較難。中國在一些新興領域，如數字賦能等，能夠幫助非洲「彎道超車」，實際上促進了非洲的工業化進程。

當前，中國在新能源、數字經濟領域在非洲不但有巨大資金投入，也有很多技術轉移，還有相關配套建設，整體投入規模相當可觀。

張海森認為，這些大規模、提升非洲現代化相關能力的投入，將產生綜合效益。比如，非洲現代化進程加快，使中非經貿合作含金量愈來愈高。相比西方與非洲合作將非洲鎖定在低端產業，中非合作模式對雙方都有益處。

文：鍾鳴九

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