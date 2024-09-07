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中非共識：提升全球南方發言權 李強：拓農產品輸華「綠色通道」

【明報專訊】2024年中非合作論壇北京峰會昨日結束，各方一致同意發布《中非關於在全球發展倡議框架內深化合作的聯合聲明》，聯合聲明提到，各方堅信中非合作是新型南南合作的典範，要提升以中國和非洲為代表的「全球南方」在全球治理中的代表性和發言權。

聯合聲明指出，出席峰會的中國和53個非洲國家的國家元首、政府首腦、代表團團長和非洲聯盟委員會主席認為，當今世界正值百年未有之大變局，全球發展事業進入關鍵期，各方願在「全球發展倡議」（中國國家主席習近平2021年9月在聯合國大會上提出）框架內加強戰略協同，深化發展合作，共築新時代全天候中非命運共同體。

籲國際優先解決非洲最不發達國家困難

各方呼籲，國際社會要把發展置於國際議程中心位置並展示政治誠意，優先支持解決發展中國家、特別是非洲最不發達國家實現可持續發展面臨的困難和挑戰。各方同意支持聯合國在全球發展合作中發揮統籌協調作用，提升以中國和非洲為代表的「全球南方」在全球治理中的代表性和發言權。

國務院總理李強昨在第八屆中非企業家大會致辭時表示，習近平在峰會宣布一攬子對非務實合作新舉措，提出一系列重大倡議，充分彰顯了中國式現代化的世界意義和時代價值。李強呼籲中非要進一步加強市場對接、推動產業融合、強化創新驅動。

他說，中國將拓展非洲農產品輸華「綠色通道」，願同非洲持續推進相互開放，加快商簽共同發展經濟伙伴關係框架協定，不斷促進貿易投資便利化；願同非洲不斷深化產業鏈合作，更深度融入全球產業鏈供應鏈，共同維護產供鏈穩定暢通。

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