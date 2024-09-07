龐大摩羯登陸 四省三日極端暴雨 史上最強秋颱今三度登陸 瓊北癱瘓 粵西轉移58萬人

「摩羯」在4日深夜升級為超強颱風後，風力維持17級或以上，威力不斷增強，從昨日清晨5時到下午2時，中心風力最高時速維持在245公里。登陸文昌時，「摩羯」最大風力為時速223公里，之後以216公里時速風力，先後穿過文昌、海口、澄邁、臨高等市縣，二度登陸徐聞時，中心風力時速209公里。

瓊83萬戶停電 粵組萬人搶修隊伍

整個海南島狂風大雨，島北陸地有13至16級大風，街道綠化樹木出現連片倒伏，部分市縣出現成片停電情况。至昨下午5時半全省83萬戶停電，廣東準備近萬人搶修隊伍，等風停後跨海支援。除了全島昨持續暴雨，颱風還帶來風暴潮。昨晚最高潮位比清晨高出1.32米，海口全市大批主幹道水浸，加上市區馬路多處護欄被吹散，樹木傾倒、枝葉散落，海口市政府提醒市民天亮前不要出門。

海南環島高速多個路段樹木倒塌被阻斷，前往海口、三亞、瓊海等地高速公路實施交通管制。海口、三亞機場和廣東湛江吳川機場停運。

面對颱風來襲，廣東陸上提前轉移危險區域民眾近57.5萬人，其中湛江市近41萬人，包括湛江徐聞縣各鄉鎮傾巢出動，截至昨傍晚共轉移逾8.5萬人；省內10個地市停課；粵西多段高速公路管制，湛江區域全部高速公路關閉。

廣東省內84,873艘漁船全部在港避風，94條水路客運航線已停72條，湛江、茂名、陽江、江門市轄區內航線全部停航，3000輛擬跨海赴海南的貨車滯留廣東。省內高鐵列車停運141.5對，普速列車共調整69列。廣西防城港市預計「摩羯」今天在當地登陸，已將防禦颱風應急響應提升為Ⅰ級，全市停課停工，公共交通停運。

似威馬遜海鷗 西南料現洪災

「摩羯」與2014年的超強颱風「威馬遜」和強颱風「海鷗」相似，將給中國華南及西南地區帶來大範圍降水。氣象專家提醒，「摩羯」登陸後還將保持較好的螺旋結構，繼續穿過北部灣，影響廣西、雲南等地。

水利部昨指，海南島、廣東南部、廣西西南部、雲南南部等地9月6至8日有大到暴雨，局部特大暴雨，今日雨量可達400毫米，區域內多條河流將發生超警戒線洪水，部分可能發生較大洪水。水利部要求海南、廣東提前對水庫預泄騰庫，做好攔洪準備。廣東、海南均將水利防汛防颱風應急響應提升至最高的Ⅰ級。

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