裁嫌疑重大 柯文哲上銬入看守所 台灣首名在野黨主席遭羈押 民眾黨籲司法勿淪政治工具

看守所外民眾聚集喊加油

昨傍晚5時50分，柯文哲在台北地方法院囚車道上車前短暫露面10秒，他身穿白色襯衫、米白色夾克，雙手戴着手銬，沒有用衣物遮蔽。柯文哲面無表情，看了一眼現場傳媒，未回應在場記者大聲詢問是否受「政治迫害」等提問。有民眾黨幹部率隊在路邊高喊「主席加油」，警方出動90名警力維安，送柯文哲往台北看守所。

預錄短片指心存善念盡力而為

押送柯文哲的囚車晚上6時30分抵達，看守所外已有超過50名民眾聚集，現場氣氛緊張，有人舉牌「歡迎阿北（阿伯）光臨」。柯被收押後，其facebook昨晚7時15分發布預先錄製的16秒短片。片中柯文哲表示，知道大家都非常關心他的狀况，不好意思讓大家擔心，支持者照顧好自己，就是對他最好幫忙，「心存善念盡力而為，讓我們繼續努力」。

台北地方法院昨日下午2時召開羈押庭，經過2.5個小時庭訊，認為柯文哲涉犯貪污治罪條例罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。法院裁定理由指出，被告柯文哲明知增加過高、超過560%的容積予京華城一案違背法令，仍執意為之，並因此致使共犯沈慶京獲不法利益逾200億元新台幣。

民進黨囑民眾黨勿操弄民粹

民眾黨昨晚透過聲明表示，基於相同事證，北院兩次羈押庭裁定理由前後迥異，呼籲司法勿淪為政治工具；民眾黨稱將團結一致，堅定支持柯文哲捍衛清白。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤稱，沒有人可以操弄司法，民眾黨也不要操弄民粹，大家一起尊重法官裁定。國民黨回應，期望司法單位依照事實證據辦案。

依台灣刑事訴訟法規定，偵查中羈押不得逾兩月，並得延長羈押一次，即柯文哲最多被羈押4個月，京華城案最遲於年底前偵查終結。

同案在押禁見的京華城開發商威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇助理吳順民，均已委任律師提起抗告；應曉薇尚未提出抗告。前台北市副市長彭振聲遭北檢聲請羈押禁見獲准，正委任律師提起抗告。