駐京周記：為遠客讓路 北京通勤「九九八十一難」

東西城區住滿了遠道而來的非洲客人，長安街和奧林匹克公園附近成了戒嚴區，整日的會議議程使得路程沿線道路隨時會被封閉，給首都人民的出行帶來了極大不便。

學校早放學 全城仍爆堵

長安街禁行 網友：以為封城

為了避免晚高峰擁堵加劇，東西城和朝陽區的中小學校紛紛提早放學，將放學時間提前至下午3點半。儘管如此，地圖軟件顯示，昨日下午3時整個朝陽區都堵成了「深紅色」，各區與朝陽區接壤的地方也都堵成「各種各樣的紅」，甚至連平日一直暢通無阻的南四環都變了「色」。

坐車出行成為折磨，記者搭車10公里的路程，被堵了一個半小時才到。擁堵的路况下，司機們火氣都變大，路上經常「聽取『滴』聲一片」。

通勤遇多次管制刷身分證

早高峰更不用提，上班遲到一兩個小時都正常。很多人比平時上班時間早一小時出發，也只能勉強準點到辦公室。有網友說自己一天遇到7次交通管制，而選擇坐地鐵，要有被擠成「肉夾饃」的心理準備。

與之相反，長安街一片祥和。有在中央商務區國貿工作的網友拍下了昨日下午2時的長安街，戒嚴的路上一輛車都沒有。有網友稱此刻「值得紀念」，也有網友銳評「以為北京又封城了」。

昨日長安街到晚上6時前幾乎終日禁行，行人和單車雖然可以通行，但也要等待很久方能通過。很多在長安街沿路工作的市民也都紛紛表示這兩天通勤十分困難。除了地鐵站出入口封閉需要繞路以外，還遇到各種「安全崗亭」需要出示身分證件，每個路口都需要出示一次。通勤路秒變唐僧「取經路」，闖過一關又有下一關。

官媒：要把國家喜事當自己事

中非峰會只是開端，9月的北京將連續迎來多個大型論壇，「取經路」看上去依舊漫長。為了鼓足大家「韌勁」，爭當好客首都人，《北京青年報》呼籲：「每一位北京市民都要自覺把國家的大事喜事當成自己的事，以當好東道主的主人翁意識，積極參與，甘於奉獻。」當局希望市民助力城市平穩運行、交通井然有序、環境清新整潔、社會平安和諧，「讓這座偉大的城市充滿熱情祥和的氛圍」。

明報記者