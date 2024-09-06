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澄清中駐美領事未被驅逐 美國務院：任期結束

【明報專訊】美國紐約州州長胡楚爾（Kathy Hochul）的前副幕僚長孫雯被美國司法部指控充當北京在美代理人後，美媒稱中國駐紐約總領事黃屏遭美方「驅逐」。不過美國國務院4日回應稱，中國駐紐約總領事只是任期結束並非被驅逐。中國駐紐約總領事館官網則於5日刊登黃屏近日看望飛虎隊百歲老兵的消息。

根據起訴書，孫雯被指控利用她與紐約州政府官員的關係，未經註冊充當中國政府的代理人，應中國領事館官員的要求採取行動。

美國之音報道，中國駐美使館發言人劉鵬宇在發給媒體的一份聲明中寫道：「（孫雯案）具體細節我不了解。但近年來，美國政府和媒體頻頻炒作所謂『中國特工』的說法，其中很多後來被證實是錯誤的。」

中領館披露黃屏仍履職

美國有線新聞網絡（CNN）引述胡楚爾稱，她要求驅逐中國駐紐約總領事黃屏，且黃已不在崗位。美媒據此稱黃屏因涉孫雯事件遭美方驅逐。不過，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）4日在例行記者會上說：「這名總領事（黃屏）的常規任期已於8月結束，因此被輪換出該職位，但並未被驅逐。」

中國駐紐約總領事館則披露，總領事黃屏9月3日赴賓夕法尼亞州費城市郊看望飛虎隊百歲老兵，中國人民抗日戰爭勝利60周年、70周年紀念獎章獲得者古德里奇及其家人。

相關字詞﹕驅逐 紐約 總領事館 代理人

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