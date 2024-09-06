專家：助非打造交通大動脈 提升跨境電商合作

在農業領域，要通過發展新技術提高農業產量，幫助非洲國家盡快實現糧食自給；礦業領域則要發展產業鏈升級。中非合作的新增長點有數字經濟領域，要提升中非跨境電商合作水平；在藍色經濟領域，可以幫助一些沿海國家、島國盡快將本國豐富的海洋資源轉化為經濟的發展動能。

這是繼中非合作論壇2006年、2015年、2018年峰會後，北京再次在峰會宣布對非洲進行各類援助。與以往不同，本次資金支持淡化了無償援助色彩，且援助貨幣單位由美元換為人民幣計。

BBC：中國非非洲最大債權國

中國近年大力投資非洲，不少非洲國家疫後經濟衰退、陷入債務危機後，外界矛頭指向中國。但據英國廣播公司4日報道，中國並非非洲最大債權國。研究顯示，2020年中國貸款佔撒哈拉以南非洲公共債務存量的17%，低於世界銀行（19%）或商業債券持有人（30%）所佔份額。學者指出，歐美等傳統債權國為發展中國家提供債務融資的方式發生轉變，從雙邊主權借貸模式，更多轉向為多邊機構放貸提供啟動資金的多邊模式，或由私人部門直接購買主權債券的市場模式。