明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

習：助非洲現代化 3年援資3600億 指西方帶來深重苦難 中非將掀全球南方現代化熱潮

【明報專訊】國家主席習近平昨日宣布，未來3年，中國政府願提供3600億元（人民幣，下同）額度的資金支持，推動實施中非「十大伙伴行動」，引領全球南方現代化，其中包括10億元無償軍事援助、10億元緊急糧食援助等。習近平也提議，中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面。

2024年中非合作論壇峰會開幕式昨在北京人民大會堂舉行。新華社報道，51名非洲國家元首、政府首腦以及兩位總統代表，非盟委員會主席法基和聯合國秘書長古特雷斯等3200餘人出席。峰會通過《關於共築新時代全天候中非命運共同體的北京宣言》、《中非合作論壇-北京行動計劃（2025-2027）》。

習近平發表主旨講話指出，中非關係正處於歷史最好時期，面向未來，中方提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。

全部非洲建交國均戰略關係

「實現現代化是世界各國不可剝奪的權利。西方現代化進程曾給廣大發展中國家帶來了深重苦難。」習近平表示，「中非共逐現代化之夢，必將掀起全球南方現代化熱潮。」中非要攜手推進包括公正合理、開放共贏、人民至上、多元包容、生態友好及和平安全的「六個現代化」。

未來3年，中方願同非方攜手推進現代化「十大伙伴行動」，深化中非合作，引領全球南方現代化。這些伙伴行動涵蓋文明互鑒、貿易繁榮、產業鏈合作、互聯互通、發展合作、衛生健康、興農惠民、人文交流、綠色發展、安全共築等10個領域。

10億軍援 產業附加值留非

其中「安全共築伙伴行動」，中方願同非方建立落實全球安全倡議伙伴關係，向非方提供10億元無償軍事援助，為非方培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員，邀請500名青年軍官訪華；開展中非軍隊聯演聯訓、聯合巡航，實施「助力非洲擺脫雷患行動」。

其他行動方面，中方將邀請1000名非洲政黨人士來華交流，給予最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，在非洲實施30個基礎設施聯通項目，實施1000個「小而美」民生項目，向非洲派遣2000名醫療隊員，鼓勵企業把產業附加值留在非洲創造不少於100萬個就業崗位，向非洲婦女和青年提供6萬個研修名額，在非洲實施30個清潔能源項目等。

習近平宣布，為推動「十大伙伴行動」實施，未來3年，中國政府願提供3600億元額度的資金支持，包括提供2100億元信貸資金額度和800億元各類援助、推動中國企業對非投資不少於700億元。中方還將鼓勵和支持非方在華發行「熊貓債」，為中非各領域務實合作提供強有力支持。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕中非關係 開幕式 援助 中非合作論壇

上 / 下一篇新聞