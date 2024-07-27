習：助非洲現代化 3年援資3600億 指西方帶來深重苦難 中非將掀全球南方現代化熱潮

2024年中非合作論壇峰會開幕式昨在北京人民大會堂舉行。新華社報道，51名非洲國家元首、政府首腦以及兩位總統代表，非盟委員會主席法基和聯合國秘書長古特雷斯等3200餘人出席。峰會通過《關於共築新時代全天候中非命運共同體的北京宣言》、《中非合作論壇-北京行動計劃（2025-2027）》。

習近平發表主旨講話指出，中非關係正處於歷史最好時期，面向未來，中方提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。

全部非洲建交國均戰略關係

「實現現代化是世界各國不可剝奪的權利。西方現代化進程曾給廣大發展中國家帶來了深重苦難。」習近平表示，「中非共逐現代化之夢，必將掀起全球南方現代化熱潮。」中非要攜手推進包括公正合理、開放共贏、人民至上、多元包容、生態友好及和平安全的「六個現代化」。

未來3年，中方願同非方攜手推進現代化「十大伙伴行動」，深化中非合作，引領全球南方現代化。這些伙伴行動涵蓋文明互鑒、貿易繁榮、產業鏈合作、互聯互通、發展合作、衛生健康、興農惠民、人文交流、綠色發展、安全共築等10個領域。

10億軍援 產業附加值留非

其中「安全共築伙伴行動」，中方願同非方建立落實全球安全倡議伙伴關係，向非方提供10億元無償軍事援助，為非方培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員，邀請500名青年軍官訪華；開展中非軍隊聯演聯訓、聯合巡航，實施「助力非洲擺脫雷患行動」。

其他行動方面，中方將邀請1000名非洲政黨人士來華交流，給予最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，在非洲實施30個基礎設施聯通項目，實施1000個「小而美」民生項目，向非洲派遣2000名醫療隊員，鼓勵企業把產業附加值留在非洲創造不少於100萬個就業崗位，向非洲婦女和青年提供6萬個研修名額，在非洲實施30個清潔能源項目等。

習近平宣布，為推動「十大伙伴行動」實施，未來3年，中國政府願提供3600億元額度的資金支持，包括提供2100億元信貸資金額度和800億元各類援助、推動中國企業對非投資不少於700億元。中方還將鼓勵和支持非方在華發行「熊貓債」，為中非各領域務實合作提供強有力支持。

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