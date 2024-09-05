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深圳有公寓五折拋售 分析師：供過於求乏信心

【明報專訊】內地樓市已低迷數年，深圳南山商辦（商業辦公用）公寓項目「京基·御景峯」近日出現大幅降價拋售，現價較歷史高位腰斬近半。有分析師表示，降幅誇張的直接原因是目前深圳商辦項目供應遠大於需求，加上開發商資金緊缺和其他市場因素，必然導致發展商降價促銷，樓市整體信心仍較弱。業界認為需進一步放寬政策，以穩定市場。

內地媒體「財聯社」周二（3日）報道，御景峯職員稱項目是「不限購、不限貸的商辦公寓（業權屬商業或辦公用途，但可作居住公寓）」，現售價最低的樓盤每平方米3.8萬元（人民幣，下同）。據深圳中原地產研究院數據，御景峯此前備案均價為每平方米約7萬元、最低價為每平方米約6萬元。該職員表示，御景峯過去樓價較穩定，2022年10月開始下調銷售價格，主要是發展商希望盡快收回資金，跟隨市場大環境降價促銷。

有爛尾樓國企接盤續開工

售價縮半 舊業主抗議

《中國房地產報》早前報道，深圳龍崗一度接近爛尾的「勤誠達譽府」在「保交樓」政策下獲國企龍崗安城投注資得以重新開工，最新售價從備案均價每平方米4.2萬元跌至逾2萬元，引發早前買樓的業主強烈不滿並圍堵售樓部。有業主表示，政策規定樓盤售價不得低於備案價15%，發展商不能以損害舊業主利益為代價拋售。

根據統計網站「Numbeo」數據，深圳樓價收入比由2021年最高的46.1跌至2024年上半年的30.5。2023年全球樓價收入比前三的城市分別是上海、北京、香港，深圳第六、廣州第八；到了今年，5個中國城市之中僅剩上海仍留在榜單前十。

首8月 深商務公寓交易量跌46%

深圳樓價下跌的同時，交易量並未見起色。中國指數研究院數據監測顯示，深圳全市商務公寓項目今年1至8月總成交面積22.5萬平方米，較去年同期減少45.7%；另邊廂，深圳一手住宅8月總成交面積26.95萬平方米，較7月下跌7.23%。

業界倡房策續鬆綁 穩定市場

中國指數研究院華南分院高級分析師孫紅梅認為，當下居民市場收入預期較弱，對樓市信心不足，觀望態度仍較强烈，深圳樓市能否持續向穩不確定，業界認為需要進一步放寬政策，以穩定市場。

相關字詞﹕促銷 樓盤 房地產危機 深圳樓市

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